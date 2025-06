Mallorca: Urlauber ignorieren Absperrungen – Ballermann-Strand trotzdem gut besucht

Seit mehreren Tagen sorgt eine auffällige Sperrung an der Promenade zwischen Llucmajor und El Arenal auf Mallorca für Stirnrunzeln und Verwirrung unter den Urlaubern. Warum genau die Absperrungen dort stehen, ist weiterhin unklar. Doch eines ist inzwischen mehr als deutlich: Die Strand-Liebhaber interessiert das herzlich wenig.

Denn anstatt Abstand zu halten oder gar einen anderen Strandabschnitt aufzusuchen, ignorieren viele Menschen die Sperrung kurzerhand. Touristen gehen einfach daran vorbei, steigen drüber – oder entfernen sogar das Absperrband, das am Freitagabend (6. Juni) angebracht wurde.

Mallorca: Im Netz spekulieren Urlauber über Strand-Sperrung

Im Netz kursieren mittlerweile mehrere Videos, in denen die Absperrungen zu sehen sind. In den Kommentaren kursieren zahlreiche Spekulationen, wieso der Strand noch immer gesperrt ist. Die einen vermuten, dass die Behörden Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wollen, wegen der Menschenmassen vom spanischen Festland. Andere spekulieren, dass die Behörden den Bereich gesperrt haben, weil in den vergangenen Wochen öfter Mantarochen im Meer vor Mallorca gesichtet wurden und die Tiere geschützt werden sollen.

Bestätigt ist nichts – und vor Ort wirkt es fast so, als sei nichts passiert.

+++ Mehr lesen: Mallorca: Bei Ankunft am Ballermann steht es fest – schon nach vier Minuten +++

Bereits im vergangenen Jahr stürmten tausende Feiernde vom Festland den Ballermann – vor allem junge Leute, darunter viele Studenten und Abiturienten, die auf Mallorca traditionell ihre bestandenen Abschlussprüfungen feiern. Auch in diesem Jahr rechnen die Mallorquiner rund um Pfingsten wieder mit großem Andrang.

Urlauber ignorieren Strand-Absperrungen

Doch ob Menschenmassen oder Mantarochen: Der gesperrte Bereich ist voll mit Handtüchern und Sonnenliegen. Von Zurückhaltung keine Spur. Die Urlauber scheinen sich einig zu sein: Der Strand bleibt der Strand – ganz egal, ob abgesperrt oder nicht.

Während Touristen und Einheimische weiter über den Grund der Absperrung rätseln, haben die Urlauber längst ihre eigene Entscheidung getroffen. Statt sich verunsichern zu lassen, nutzen sie den Bereich einfach weiter – als wäre nichts gewesen.