„Goodbye Deutschland“: Mutter und Tochter werden Webcam-Girls! „Hohe Summe“

Aktuell setzt Vox auf bewährte Erfolgsrezepte und strahlt erneut Folgen des Dauerbrenners „Goodbye Deutschland“ aus. Bis frische Episoden das Licht der Bildschirme erblicken, sorgt der Sender mit einer Auswahl an packenden Wiederholungen für anhaltende Unterhaltung. So auch am Freitagabend (7. Juni).

Während die Corona-Krise die Welt in Atem hielt und ganz Spanien im Lockdown verharrte, fand das deutsche Mutter-Tochter-Gespann Janina und Lisa eine unkonventionelle Methode, um der finanziellen Notlage zu entkommen: Sie wurden zu Stars der Erotik-Szene.

„Goodbye Deutschland“: Zwischen Schulden und nackter Haut

In der glitzernden Küstenstadt Benidorm, die normalerweise Touristen aus aller Welt anlockt, herrschte gähnende Leere. Bars geschlossen, Strände verwaist – doch Janina (49) und Lisa (23) kreierten ihre eigene Bühne im Netz. Mit entblößter Haut und sinnlichen Posen zogen sie zahlende Zuschauer in ihren Bann und füllten so die klaffenden Löcher in der Haushaltskasse. Während die Pandemie die meisten Existenzen bedrohte, lief das Geschäft für das gewagte Duo erst richtig an.

„Gerade jetzt sind das ja auch soziale Kontakte“, bemerkte Janina, die sonst aufgrund von Depressionen nur unregelmäßig arbeiten konnte. Die Einnahmen waren ein Segen, denn die Vergangenheit hatte ihre Spuren hinterlassen. Janina sah sich mit einem Schuldenberg von rund 66.000 Euro konfrontiert. „Die Summe ist wahnsinnig hoch. So viel Geld habe ich in meinen gesamten Leben noch nicht besessen“, so die Mutter. „Mein Name war in den Hypothekenunterlagen meines Ex-Freundes aufgeführt“, berichtet Janina.

Ihr Ex-Partner finanzierte ein Haus in Holland über einen Kredit. Die Beziehung zerbrach, doch die finanzielle Verpflichtung blieb. Ein Gerichtsvollzieher klopfte an ihre Tür und präsentierte die bittere Rechnung. Ob das Webcam-Geschäft die 49-Jährige allerdings aus ihrem Schuldenberg befreien kann, wird sich noch zeigen…