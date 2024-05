„Goodbye Deutschland“-Star erhält Anruf, der sein Leben komplett verändert

Ein Telefon klingelt in Bangkok, und ein Anruf wirbelt binnen Sekunden das Leben des „Goodbye Deutschland“-Auswanderers Matthias Bück gehörig durcheinander. Nach 15 Jahren unter Thailands Sonne steht Matthias vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Im Paradies bleiben oder zurück zu den Wurzeln gehen?

Matthias Bück (41) fand nach der schmerzhaften Trennung von seiner Frau Hania in Thailand nicht nur eine neue Heimat, sondern auch eine neue Berufung als Küchenchef in einem angesagten Deutsch-Asiatischen Café in Bangkok. Sein Leben schien perfekt ausbalanciert zwischen exotischen Lebensfreuden und der Leidenschaft fürs Kochen. Doch eine Nachricht aus der Heimat stellt nun alles auf den Kopf.

„Goodbye Deutschland“: Rückkehr mit gemischten Gefühlen

Der lebensverändernde Anruf kam von seiner Mutter Elisabeth. Tränenreich teilte sie ihm mit, dass sein Stiefvater Horst schwer an Krebs erkrankt ist. Plötzlich wird Matthias klar, dass das Leben mehr für ihn bereithält als tägliche Routinen und beruflicher Erfolg in der Ferne. „Ich möchte auch meine Mutter unterstützen und nach sieben Jahren wird es auch mal wieder Zeit, meine Geschwister zu besuchen“, erklärte der gebürtige Schwabe.

Die Entscheidung, seine Koffer zu packen und nach Deutschland zurückzukehren, fiel Matthias nicht leicht. Thailand ist zu seiner zweiten Heimat geworden. Doch die familiäre Bindung und die Verpflichtung, in schweren Zeiten beizustehen, wiegen schwerer. „Ich habe mir fest vorgenommen, wenn jemals die Situation eintreffen sollte, dass jemand so erkrankt, werde ich da sein und kommen. Diese Zeit werde ich nicht verschwenden, um in Thailand zu bleiben“, so Matthias entschlossen.

Zurück in Deutschland wird Matthias von seiner überglücklichen Mutter und seinen Geschwistern herzlich empfangen. Die Freude ist groß, doch schwingt auch Unsicherheit mit. Wird er nach der Unterstützung seiner Familie wieder nach Thailand zurückkehren oder eröffnet sich für ihn ein neues Kapitel in seiner deutschen Heimat?

