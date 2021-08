„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens entdecken SIE in ihrem Garten – und greifen hart durch

Da spaziert man nichts ahnend durch seinen Garten und plötzlich erwartet einen etwas, womit man im Leben nicht gerechnet hätte. Passiert eher selten. Das „Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens jedoch hat genau das nun erlebt.

Doch was genau war passiert? So teilten die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer am Dienstagabend ein Bild, das ganz frisch auf Mallorca entstanden war. Es zeigt einen Blick in die Hundehütte, die das Paar für seine Vierbeiner angelegt hatte. Darin befanden sich jedoch keine Hunde.

„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens – Überraschung im eigenen Garten

Nein, die Hütte war von süßen Katzenbabys eingenommen worden. Die hatte ihre Mutter genau dort vor Kurzem erst zur Welt gebracht. Eine riesige Überraschung für Caro und Andreas Robens.

--------------------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Auf Mallorca betreiben Caro und Andreas Robens das Iron Gym und das Iron Diner

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------------

Auf Instagram schreibt das Paar: „Wir haben Nachwuchs bei uns im Garten in der Hundehütte bekommen. Was geht in der Katze vor, in einem Garten in dem zwei Hunde leben ihre Babys zur Welt zu bringen? In ihrer Hütte?“

„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens greifen direkt hart durch

Ja, das können wir nun auch nicht beantworten. Allerdings ergriffen die Robens direkt Maßnahmen. Sie nahmen ihre Hunde und sperrten sie in den hinteren Teil des Gartens, damit sie gar nicht erst in Kontakt mit den Kitten kommen. Besser ist das vermutlich. Bleibt nur zu hoffen, dass die Maßnahme fruchtet und die kleinen Samtpfoten durchkommen. Die Robens kümmern sich sicherlich liebevoll um sie.

----------------------------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“-Fans streiken: „Wird nicht eingeschaltet“ – SIE sind der Grund

„Goodbye Deutschland“-Star will im Freien nackt duschen: Ausgerechnet SIE geht dazwischen

„Goodbye Deutschland“: Große Freude bei Büchner-Ex Jenny – „Wir haben Familienzuwachs bekommen“

----------------------------------------

Lange musste Andreas Robens darauf warten. Nun hat ihm seine Frau den Wunsch endlich erfüllt. Um welchen Wunsch es sich handelt, liest du hier.

„Goodbye Deutschland“: Andreas Robens packt aus – SO entstand die Narbe wirklich

Erst vor Kurzem rückte Andreas bei Vox mit der Sprache heraus und verriet, wie es wirklich zu seiner ominösen Narbe auf der Brust kam. Mehr dazu hier >>>

So zärtlich kennen wir Andreas Robens ja gar nicht. Dieser Anblick ließ Fanherzen dahinschmelzen.

Ihre „Goodbye Deutschland“-Kollegin Danni Büchner hingegen musste nun einen herben Rückschlag verkraften. Was passiert war, liest du hier.