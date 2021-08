Danni Büchner: Bittere Klatsche nach „Promi Big Brother“-Aus – „Jetzt wird es halt wieder nix mit der Rolex“

Wer sich bereits im Dschungelcamp 2020 über Danni Büchner aufregen konnte, wurde auch bei der diesjährigen Ausgabe von „Promi Big Brother“ nicht enttäuscht. Die Witwe von Jens Büchner (†49) sorgte auch dieses Mal wieder für hitzige Diskussionen.

An Tag 20 wurde Danni Büchner schließlich vom Sat.1-Publikum rausgeworfen. Sie bekam nicht genügend Anrufe von den Zuschauern und musste die Show sofort verlassen. Doch selbst nach ihrem Auszug nimmt die Kritik an der 43-Jährigen nicht ab.

Danni Büchner hetzt gegen Ina Aogo – weil sie sich gerne Luxusartikel kauft

Grund dafür sind vor allem die Sprüche von Danni Büchner, die Spielerfrau Ina Aogo von ihr einstecken musste. Immer wieder machte sie die Blondine auf ihre Luxusartikel aufmerksam. Ina reiste unter anderem mit vier Kulturbeuteln des französischen Designers Louis Vuitton an und legte auch während der Show großen Wert darauf, top-gestylt zu sein.

Spielerfrau Ina Aogo steht zu ihrem Luxus-Lifestyle. Foto: SAT.1

Danni Büchner hatte dafür stets nur Missgunst übrig. Als sie zum Beispiel Inas Prada-Schlappen erblickte, platzte es aus der unverfrorenen Danni: „Was kosten die?“ Ina erklärte ihr höflich, dass sie nicht über Geld reden möchte. Doch der „Goodbye Deutschland“-Star ließ nicht locker: „500, 600 Euro?“

Anschließend beteuerte Danni Büchner, dass sie sich all das ja auch leisten könnte, aber es ihr das Geld nicht wert wäre. Trotzdem ließ die Auswanderin dabei fallen, dass sie sich und ihren Kindern natürlich auch das neue iPhone 12 kaufen konnte sowie eine teure Kaffeemaschine. Gefragt hatte Ina Aogo sie danach allerdings nicht.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner fliegt bei „Promi Big Brother“ raus! Zuschauer froh: „Verdient entfernt“

Am Mittwochabend, kurz nach ihrem Exit, meldeten sich Dannis Kinder direkt bei Instagram zu Wort: „Alles Schöne hat ein Ende... heute für #TEAMBÜCHNER... trotzdem sind wir sehr glücklich, wie weit es Mama geschafft hat.“

Für Designerstücke hat Danni Büchner nur Verachtung übrig. Foto: SAT.1

Unter dem Beitrag erhielt Danni Büchner zwar viel Zuspruch von ihren Fans, doch auch einige Kritiker wollten ihren Senf dazugeben. So scherzte ein Zuschauer über das plötzliche Show-Aus der 43-Jährigen: „Jetzt wird es halt wieder nix mit der Rolex.“ Recht hat er, denn der Traum von 100.000 Euro, mit denen sich die Fünffach-Mama so einige Uhren hätte leisten können, ist für Danni an diesem Abend geplatzt.

Andere Zuschauer stimmten dem User zu. In den Kommentaren hieß es „Schade, dass einer Person Neid aus jeder Hautpore quillt – verdient entfernt“ und „Das hat sie sich selbst zu verdanken“.

