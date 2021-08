„Goodbye Deutschland“-Star will im Freien nackt duschen: Ausgerechnet SIE geht dazwischen

Holla, die Waldfee! „Goodbye Deutschland“-Star Krümel spielt mit der Fantasie ihrer Instagram-Follwer. Und das nicht zu wenig.

So teilte die 48-jährige „Goodbye Deutschland“-Auswanderin auf ihrem Account, dass sie nur in knappem Bikini unter einer Freiluftdusche zeigt.

„Goodbye Deutschland“-Star Krümel will nackt duschen – sie warnt eindringlich

Dazu schreibt Krümel: „Wer von euch liebt es auch unter freiem Himmel zu duschen? I love it naked. Naja nur auf dem Foto mit Bikini...“ Schade drum, hätte Krümel doch sicherlich auch im Eva-Kostüm eine tolle Figur gemacht.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Mit dabei sind Fitnessfreaks Caro und Andreas Robens – im vergangenen Jahr gewann das Auswanderer-Paar 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

Doch das scheint eine Malle-Kollegin dringend verhindern zu wollen. Dabei handelt es sich ausgerechnet um Schlager-Star Biggi Bardot. Warum ausgerechnet?

„Goodbye Deutschland“-Star Krümel „liebt es nackt“

Ganz einfach, so arbeitete Bardot noch bis 2018 im Erotikbereich, räkelte sich unter anderem nackt auf der Erotikmesse „Venus“, spielte in Soft-Pornos und war in der deutschen Ausgabe der 'Penthouse'.

Unter dem Post von Krümel schreibt die Sängerin: „Wenn man privat ist nackt.. warum nicht?! In der Öffentlichkeit allerdings mit Textilien wegen unfreiwilliger Bildern. Da haben sich ja oft Menschen nicht im Griff.. leider!“

Bardot spricht dabei einen wichtigen Punkt an. So kommt es immer wieder vor, dass leichtbekleidete Menschen am Strand ohne ihr Wissen fotografiert werden. Dies ist allerdings laut § 201a StGB strafbar und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

