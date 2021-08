„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lisha rastet aus: „Willst du mich verarschen?“

„Goodbye Deutschland“ heißt es für das Youtuber-Pärchen Lisha und Lou. Die Zwei haben ihre Traum-Location auf der Insel Mallorca gefunden und sind fleißig am Packen und Renovieren. Im Umzugsstress können aber auch mal die Nerven blank liegen.

Erst im vergangenen Jahr sorgten Lisha und Lou auf RTL bei „Das Sommerhaus der Stars“ für jede Menge Zündstoff. Vor allem die temperamentvolle Lisha eckte bei ihren Mitstreitern öfters mal an. Jetzt ist das Youtuber-Pärchen auch bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Der Grund: Die beiden wollen nach Mallorca auswandern.

-----------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Mit dabei sind Fitnessfreaks Caro und Andreas Robens – im vergangenen Jahr gewann das Auswanderer-Paar 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

-----------------

„Goodbye Deutschland“: Lisha rastet DESWEGEN aus

Und auch hier geht Lishas Temperament wieder einmal komplett mit ihr durch. Der Umzugsstress scheint an ihren Nerven zu zehren. Das Pärchen ist grade alles am Zusammenpacken, da bricht es aus der Blondine heraus: „Das hast du jetzt in der ganzen Zeit gemacht als ich meinen Koffer gepackt habe?“, fragt Lisha ihren Freund unglaubwürdig.

Die 33-Jährige scheint mit dem Tempo von Lou also nicht ganz so zufrieden zu sein. „Ich hab ja schon Sachen eingepackt. Ich weiß nur nicht, ob ich noch eine Jacke dazu packe oder nicht“, entgegnet ihr der 31-Jährige.

„Goodbye Deutschland“: Die Nerven liegen blank im Umzugsstress

Da bricht es aus Lisha heraus: „Willst du mich verarschen? Was ist das? So viel nimmst du sonst mit, wenn wir mal kurz nach Köln fliegen“, flippt sie aus. „Ich pack ja noch Sachen rein“, entgegnet ihr Lou.

--------------

------------------

Oh weh, klingt nach einem wirklich ziemlich stressigen Umzug. Doch irgendwann ist auch der geschafft und dann können die Zwei ihre Zeit in ihrer neuen Heimat Mallorca in vollen Zügen genießen.

Auch Danni Büchner hat bereits bei „Goodbye Deutschland“ mitgemacht. Jetzt beichtet sie plötzlich DAS. (cf)