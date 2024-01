Golden Globe-Nominierung! Ist Sandra Hüller der nächste deutsche Hollywood Star?

Es wird spannend in der Nacht vom Sonntag (7. Januar) auf Montag, denn dann werden in Beverly Hills die Golden Globes verliehen. Nach den Oscars sind sie der wichtigste Preis für Film und Fernsehen in der Branche. Mittendrin: Die Deutsche Sandra Hüller – und ihre Chancen auf eine Auszeichnung stehen gar nicht schlecht.

Mitglieder der „Hollywood Foreign Press Association“ – also der Fachpresse für Film und Fernsehen – stimmen über die besten Produktionen aus 2023 ab. Dazu zählen nicht nur Kinofilme, auch Serien werden berücksichtigt. Die Jury ist international, daher haben auch europäische Produktionen gute Chancen auf einen Golden Globe.

Golden Globes: Deutsche als beste Schauspielerin nominiert

Hoffnung auf eine Auszeichnung darf sich auch das deutsche Ausnahmetalent Sandra Hüller machen. Die Schauspielerin aus Suhl sorgte schon 2016 in der Tragikomödie „Toni Erdmann“ von Maren Ade für Aufsehen. Der Film wurde als bester Ausländischer Film für einen Oscar nominiert, erhielt bei den Filmfestspielen in Cannes Standing Ovations.

Seitdem ist viel passiert im Leben der 45-jährigen. Sie spielte im ARD-„Tatortreiniger“ und deutschen Filmen wie „Fack ju Göhte 3“, „25kmh“ oder „Sisi & Ich“. Im vergangen Jahr war Sandra Hüller gleich in zwei internationalen Produktionen in Hauptrollen zu sehen und wurde hoch gelobt.

Golden Globes in Hollywood: Greift Sandra Hüller nach den Sternen?

Der französische Gerichtsthriller „Anatomie eines Falls“ und das britisch-polnische Historiendrama „The Zone of Interest“ wurden bereits in Cannes ausgezeichnet und sind auch in Los Angeles bei den Golden Globes nominiert.

Das Interesse an der Deutschen in den USA ist enorm. Hüller liegt in der Kategorie „Beste Darstellerin in einem Drama“ für „Anatomie eines Falls“ aussichtsreich im Rennen. Stärkste Mitbewerberin ist Lily Gladstone in Martin Scorseses Historiendrama „Killers of the Flower Moon“.

Aber selbst wenn es mit dem Golden Globe nicht klappen sollte, eine berühmte Darstellerin hat Sandra Hüller schon ausgestochen. Der renommierte US-Filmkritiker-Verband „National Society of Film Critics“ (NSFC), gab die Auswahl ihrer Gewinner am Samstag auf Twitter bekannt. Hüller landet vor Lily Gladstone und keiner geringeren als Emma Stone, Ocarpreisträgerin für „La La Land“ und bekannt aus diversen Spider Man-Filmen.