GNTM-Star Rebecca Mir zeigt sich mit ihrem Sohn – ihren Fans fällt eine Sache sofort auf

Mittlerweile ist es 12 Jahre her, dass Rebecca Mir in der sechsten Staffel der Casting-Show GNTM den Zweiten Platz geholt hat. Seit dem geht es mit ihrer Karriere steil bergauf. Neben Modeljobs und Auftritten auf dem roten Teppich ist sie inzwischen selbst Gastjurorin in der ProSieben-Sendung und entscheidet mit Heidi Klum, wer die Sendung verlassen muss.

Und auch privat könnte es bei der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin nicht besser laufen. Seit 2015 ist sie mit dem „Let’s Dance“-Profi Massimo Sinato verheiratet. Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden in der Tanz-Show. Mittlerweile sind sie auch Eltern eines Sohnes, der am 11. April Geburtstag feiert.

GNTM-Star Rebecca Mir postet Schnappschuss mit Sohnemann

„Happy Birthday! Unfassbar, wie groß du schon bist!“ Mit diesen Worten gratuliert das Model ihrem Sohn, der am Dienstag seinen zweiten Geburtstag feiert. Auf dem Instagram-Beitrag sieht man Rebecca Mir in einem rosafarbenen Anzug mit Sohnemann auf dem Arm.

Das Gesicht des Kindes sieht man jedoch nicht, da die Eltern auf dessen Privatsphäre achten. Und obwohl man nur den Hinterkopf des Kleinen sehen kann, stellen die Follower des Models sofort eine Sache fest.

Fans von Foto begeistert

Natürlich freuen sich die Fans von Rebecca Mir tierisch über diesen seltenen Schnappschuss mit ihrem Kind und wünschen ihm alles Gute zum zweiten Geburtstag. Doch ein Detail fällt vielen sofort auf: Der Kleine hat die gleichen Locken wie sein Vater Massimo Sinato!

So liest man Kommentare wie: „Ich wusste, dass er Massimos Haare kriegt!“ oder „Herzlichen Glückwunsch! Ist das ein großer Junge. Die Haare wie sein Papa.“ Und tatsächlich: Die Locken des Sohnes sind das Ebenbild seines Vaters.

