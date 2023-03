GNTM-Star Rebecca Mir startet ernste Diskussion – es geht um ihren Po

Als hat sich Rebecca Mir mehr oder weniger freiwillig daran gewöhnt, dass man sie häufig auf ihren Körper reduziert. Wofür die GNTM-Bekanntheit allerdings kein Verständnis hat, ist, wenn sich Frauen gegenseitig runtermachen. Im Netz spricht die Laufstegschönheit ein Machtwort.

Nachdem der GNTM-Star von mehreren Nutzern angegriffen worden ist, feuert Rebecca Mir mit einem deutlichen Statement zurück. Diese frechen Kommentare kann die ProSieben-Moderatorin nicht auf sich sitzen lassen.

GNTM-Star Rebecca Mir leidet unter Bodyshaming – jetzt wehrt sie sich

Dass selbst Topmodels wie Rebecca Mir für ihr Aussehen beleidigt werden, sorgt für Entsetzen. Die 31-Jährige ist Opfer eines gemeinen Shitstorms geworden, der sich ganz klar gegen sie und ihre eigentliche Traumfigur richtet. Doch selbst an einer scheinbar makellosen Frau wie Rebecca findet die Netzgemeinschaft Dinge, die sie schlecht reden kann.

Nachdem Rebecca Mir ein Video von sich bei den „Spa Awards“ in Österreich geteilt hat, hagelt es geschmacklose Bemerkungen bei Instagram. Der Clip zeigt die ehemalige GNTM-Finalistin in einem hautengen, rückenfreien Kleid, das ihren durchtrainierten Körper in Szene setzt. Doch statt Komplimenten häufen sich abfällige Kommentare wie: „Was ist mit deinem Po?“ Immer wieder wird Rebecca auf ihr offenbar zu kleines Gesäß angesprochen. „Am Hintern stimmt etwas nicht“, kommentiert eine Frau.

Am nächsten Tag reicht es der diesjährigen GNTM-Gastjurorin. Rebecca sucht vier Fotos zusammen, auf denen ihr knackiger Apfelpo im Fokus steht und stellt klar: „Unter meinem letzten Reel haben viele von euch vor allem einem Körperteil viel Aufmerksamkeit geschenkt: Meinem Popo. Für alle, die in den Kommentaren gefragt haben, wo er ist, hier ist er.“

Ex-GNTM-Kandidatin steht zu ihrer Figur: „Ja, mein Popo ist klein“

Doch Rebecca möchte mit ihrem Instagram-Beitrag nicht nur ihre Kurven zur Schau stellen, sondern auf einen ernsten Missstand aufmerksam machen. Eigentlich sind wir heutzutage so weit, dass wir Body Positivity zu schätzen wissen. Überall heißt es, dass alle Körperformen auf ihre eigene Art wunderschön sind – übrigens auch in Heidi Klums Castingshow GNTM – doch im Netz bündelt sich der Hass. „Mein Körper wird in Hunderten Kommentaren (auch von Frauen, [was ist mit, Anm.d.Red.] Female Empowerment?) bewertet, unsachlich kritisiert und leider auch beleidigt“, berichtet Rebecca Mir.

Von den Anmerkungen wildfremder Menschen lässt sich die Moderatorin aber nicht unterkriegen und gibt sogar offen zu: „Ja, mein Popo ist klein, aber ich bin absolut zufrieden mit mir selbst und fühle mich pudelwohl. Sollte das nicht unser aller Ziel sein?“ Gerade diejenigen, die andere abwertend behandeln, seien es, die sich offenbar noch nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Ihnen rät die GNTM-Schönheit: „Tut doch was dafür. Aber bitte kritisiert nicht andere für Dinge, mit denen sie sich selbst gut fühlen.“