GNTM: Jennifer Lawrence über Final-Auftritt – „Dachte, mir dreht sich der Magen um“

Sie war DER Stargast des diesjährigen „GNTM“-Finales: Hollywood-Superstar Jennifer Lawrence. Die Schauspielerin, die unter anderem in „Die Tribute von Panem“ und „Silver Linings“ mitspielte, war zu Promo-Arbeiten in Berlin und besuchte während ihres Deutschland-Aufenthaltes ganz nebenbei auch noch die ProSieben-Modelshow von und mit Heidi Klum.

Gegenüber der Bild berichtet Jennifer Lawrence nun über das Zusammentreffen mit der Modelmama. „Es war mir so schrecklich peinlich“, berichtet die 32-jährige Amerikanerin. Und weiter: „Ich habe natürlich in den USA auch schon Top Model geschaut und dann habe ich jetzt Heidi Klum getroffen und musste ihr einfach sagen: ‚Ich bin sicher, du hast das schon oft gehört, aber du bist so hübsch.’“

Jennifer Lawrence über „GNTM“-Auftritt

Lawrence weiter: „Die Mädchen waren so nervös und ich dachte, mir dreht sich der Magen um. Heidi ist da viel geübter. Sie hat einfach immer die Nächste ausgerufen und ich habe so emotional mitgelitten. Ach, ja und Marcus Schenkenberg war auch dabei – das war dann reine Erotik.“

Na, das dürfte die „GNTM“-Chefin doch gerne gehört haben. Schließlich gab es im Rahmen des Finales bei ProSieben nicht nur nette Worte für die Frau von „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz. Besonders die Wahl der Siegerin sorgte im Nachhinein für Ärger bei den Fans.

„Absolut indiskutabel die Entscheidung, Selma war mit großem Abstand das stärkste Model. Mit dieser Entscheidung hat Heidi GNTM und sich keinen Gefallen getan. Die Fans verlieren die Lust künftig zu schauen, wenn es nicht mehr um die Leistung, sondern nur um Diversity geht“, hieß es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Schade. Diese gezwungene Diversity hat dieses Jahr vielen Kandidatinnen die Siegchance gekostet. Da waren einige dabei, die das Zeug hatten. Selma, Ida, Coco, nur um mal einige zu nennen. Vivien war es definitiv nicht. Sie war wochenlang eine der Schwächsten und dass man sie zum Sieg gepusht hat, ist auch ziemlich offensichtlich. Schade, dass man auch GNTM nicht mehr wirklich ernsthaft verfolgen kann.“