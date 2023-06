Lange mussten die Kandidatinnen und Fans von GNTM auf diesen Moment warten, jetzt ist das große Finale von GNTM 2023 in greifbarer Nähe. Seit Donnerstag (8. Juni) steht fest, welche Kandidatinnen in der Live-Show mit dabei sein werden.

Doch damit nicht genug. Denn GNTM-Chefin Heidi Klum gibt nur einen Tag später auf ihrem Instagram-Kanal die prominenten Gäste der Show bekannt. Und die sorgen für jede Menge Aufsehen.

GNTM-Chefin lässt die Bombe platzen

Die Finalshows von GNTM waren schon immer etwas ganz Besonderes. Während die restlichen Folgen bereits abgedreht sind, sendet Prosieben hier live. 2023 reisen die Kandidatinnen und Heidi Klum extra nach Köln. Am 15. Juni beginnt dann ein letztes Mal in diesem Jahr das Rennen um den Titel „Germanys next Topmodel“.

Ein Star wurde bereits angekündigt – Gesangstalent Kim Petras. Die kommt gebürtig auch aus Köln, womit ihr Auftritt in der Domstadt zum Heimspiel wird. Wer bislang eher weniger Kontakt mit der Stadt hatte, ist Hollywood-Star Jennifer Lawrence, die auch auf Heidis Gästeliste steht.

Heidi Klum lädt „Tribute von Panem“-Star ein

Wie Heidi Klum am Freitag (9. Juni) auf ihrem Instagram-Kanal verrät, wird Jennifer Lawrence beim großen Finale mit dabei sein. Bekannt wurde die Schauspielerin mit „Tribute von Panem“, seitdem ist sie weltweit gefragt.

Ebenfalls bei der Live-Show anwesend ist natürlich Heidis Tochter Leni Klum, die schon in der Vergangenheit immer mal wieder in einzelnen Folgen auftauchte. So wie Modedesigner Jean Paul Gaultier und Heidis Busenfreund Thomas Hayo.

Aber auch Internet-Star Christian Cowan und ESC-Zweifachsiegerin Loreen. Auch der Künstler Majnoon und die deutsche Rockband Scorpions sind mit von der Partie. Für genügend musikalische Unterhaltung und ein bisschen Hollywood-Glanz dürfte damit gesorgt sein.

Prosieben zeigt das GNTM-Finale am 15. Juni ab 20.15 Uhr live im TV und online in der Mediathek bei Joyn.