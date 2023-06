In der 17. Folge von „Germanys Next Topmodel“ (GNTM) müssen die letzten sechs Kandidatinnen beweisen, dass sie das Zeug zum absoluten Topmodel haben. Denn wer hier rausfliegt, verpasst den Sprung ins Finale und bekommt den traditionellen Spruch von Heidi Klum „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ zu hören.

So kurz vor dem Ziel wird es natürlich nicht leichter. So müssen sich die Nachwuchsmodels auf ein Trapez wagen und über einem kleinen Wasserbecken schweben. Dabei kommt es jedoch zu einem Missgeschick, sodass das Shooting für eine GNTM-Kandidatin frühzeitig vorbei ist.

GNTM: Frühzeitiger Abbruch – Fall ins Wasser

Bereits als Nicole das Set betritt, stellt Heidi Klum klar: „Heute will ich Vielseitigkeit sehen. Wer am meisten Posen anbietet und sich am meisten traut, der punktet.“ Doch dafür müssen die Models ein hohes Risiko eingehen. Denn das Trapez bietet nicht viel Spielraum und wer nur einen falschen Schritt macht, landet im Wasser.

Die ersten fünf Models können den Supergau verhindern, doch dann ist Vivien dran. Das Plus-Size-Model ist von Anfang an fokussiert und erntet für ihre Posen direkt Lob der Chefjurorin. Dann will Vivien ganz besonders kreativ sein und legt sich mit dem Rücken auf das schmale Brett. Dabei verliert sie jedoch den Halt und rutscht Stück für Stück tiefer. Die 23-Jährige versucht sich mit allen Kräften festzuhalten, kann sich jedoch nicht mehr hochziehen – das Shooting ist nach wenigen Minuten für sie vorbei.

War es das schon für Vivien?

„Ich habe sie die ganze Zeit gelobt und plötzlich lag sie im Wasser“, ist auch Heidi geschockt. „Bei dir ging es ein bisschen schneller als bei den anderen, deshalb müssen wir erstmal gucken, ob wir einen Topschuss dabei haben.“ Und auch Vivien zittert, denn sie weiß: Die Auswahl ist begrenzt. Während die Kandidatin aus Koblenz vielleicht 30 Fotos machen konnte, haben die anderen Mitstreiterinnen durchschnittlich 150 im Kasten. „Wenn sie Glück hat, ist ein guter Schuss dabei“, so Modelmama Heidi Klum.

Denn ohne Foto gibt es auch kein Weiterkommen. Für Vivien bedeutet das außerdem, dass sie in den weiteren Challenges noch mehr Gas geben muss, um noch eine Chance auf das Finale zu haben. Denn am Samstag (15. Juni) wird zum 18. Mal „Germanys Next Topmodel“ auf Prosieben gekürt.