Ex-„GNTM“-Kandidatin: Kampf nach OP – dieser Eingriff kostete sie fast Show-Teilnahme

Für die Liebe gehen manche Paare durch Dick und Dünn. Ex-„GNTM“-Kandidatin Theresia Fischer nahm sich diesen Spruch zu Herzen.

Im Zuge ihrer ehemaligen Beziehung zu Exmann Thomas, den sie sogar im großen „Germanys next Topmodel“-Finale heiratete, unterzog sich Theresia einer schweren OP – die Folgen des Eingriffs holen sie jetzt ein!

TV-Star Theresia: DAS führte fast zum Teilnahme-Ausschluss

Ex-„GNTM“-Star Theresia Fischer wurde als quirliger Charakter durch die ProSieben-Show rund um Model-Mama Heidi Klum bekannt. Doch den Zuschauern blieb sie nicht zuletzt wegen ihrer Art im Gedächtnis, sondern auch aufgrund ihres weiteren Erscheinens in der TV-Welt. So ist sie aktuell Kandidatin im RTL-Format „Kampf der Realitystars“ und kämpft am Strand von Thailand um 50.000 Euro.

Und noch ein Merkmal macht die 32-Jährige einzigartig: 2016 ließ sich das Model trotz seiner bereits beachtlichen Größe die Beine verlängern. Wie Theresia schon seit Längerem enthüllte, zog sie diesen schwerwiegenden Eingriff auch auf Drängen ihres Exmannes Thomas durch.

Doch jetzt holen die Folgen der OP den ehemaligen „GNTM“-Star ein und kosteten Theresia sogar fast die Teilnahme am ihrem aktuellen TV-Format „KdRS.“

Ex-„GNTM“-Star: Leiden nach OP-Komplikationen – „kann nicht abheilen“

Theresia hat aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Grund dafür ist unglaublich: Sie ließ sich ihre Beine verlängern, was weiterhin zu Komplikationen führt. Nachdem sie sich 2016 zunächst die Oberschenkel und 2022 auch die Unterschenkel verlängern ließ, kämpft sie nun mit neuen Problemen und Schmerzen. Damit wuchs das einstige „GNTM“-Model zwar um 14 Zentimeter, doch die OP kostet Theresia das wohl wichtigste Gut: Ihre Gesundheit leidet extrem unter dem umstrittenen Eingriff.

In den vergangenen Jahren musste Theresia bereits zwei Knocheninfektionen aufgrund der gespaltenen Gliedmaßen und eingesetzten Metallstäbe mitmachen. Jetzt leidet sie unter erneuten Komplikationen: „Die Knochenhautentzündung ist dadurch entstanden, dass so oft operiert wurde – an dem linken Bein waren es fünfmal. An dieser Stelle, wo die Schrauben noch drin sind und die Haut so dünn und gedehnt ist, kommt es immer wieder zur Reibung und es kann gar nicht richtig abheilen“, erklärt die 32-Jährige unter Schmerzen gegenüber „Bunte“.

Ex-„GNTM“-Model Theresia plant aktuell, die Metallstäbe in ihren Beinen entfernen zu lassen, um ihre Schmerzen und Einschränkungen zu lindern. Trotz ihres körperlichen Leidens blickt der TV-Star positiv in die Zukunft. Ihre Fans ermutigt Theresia weiterhin auf Social Media dazu, von schwerwiegenden ästhetischen Eingriffen die Finger zu lassen.