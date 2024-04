„GNTM“: Kandidatin schockt mit Aussage – „Glaube, ich werde verrecken“

Endlich ist es wieder soweit – „GNTM“-Fans dürfen zur Primetime auf ProSieben einschalten und mit Spannung die Castingshow rund um Modelmama Heidi Klum verfolgen. Die neuste Folge (25. April) hält mal wieder einiges an Drama und Konflikten bereit.

„GNTM“-Shooting sorgt für Spannungen

In der mittlerweile 19. Staffel von „Germanys next Topmodel“ sucht Heidi Klum erneut Deutschlands talentiertestes Gesicht. Die diesjährige Ausgabe sorgt für eine Neuerung: Erstmals sind auch männliche Kandidaten dabei. Das sorgt bei den Fotoshootings natürlich für eine Menge Spielraum. So müssen die Models in der elften Folge zu einem romantischen Unterwassershooting antreten.

Doch schon vor der eigentlichen Challenge kommt es zu einer Menge Drama unter den Kandidaten. Die „GNTM“-Models müssen sich eigenständig in Zweier-Gruppen zusammenfinden. Dabei ist nicht jeder mit seiner Partnerwahl zufrieden. Aber das ist nicht das einzige Problem: Eine Kandidatin hat panische Angst vor dem Wasser.

„GNTM“-Kandidatin steht vor Herausforderung

Teilnehmerin Mare kämpft bereits vor dem Fotoshooting mit ihrer Angst vor dem Wasser. Bevor sie zu den Testaufnahmen im Pool der Villa antritt, stellt sie schonmal klar: „Ich glaube, ich werde einfach verrecken oder bekomme eine Panikattacke.“

Mares Angst zeugt von einer traumatischen Erfahrung aus ihrer Kindheit. Mit acht Jahren war sie die Letzte, die in der Grundschule schwimmen konnte. Ihre Mitschüler erlaubten sich daher einen „Spaß“ und schubsten sie unerwartet in das Becken hinein. Seitdem meidet die „GNTM“-Kandidatin das kalte Nass. „Mal schauen, ob ich dann abbreche“, äußert Mare vor dem Fotoshooting.

Wie sich Mare mit ihrem Shooting-Partner Lucas schlagen wird, bleibt abzuwarten. Fans der ProSieben-Sendung „Germanys next Topmodel“ können die Folge (25. April) jederzeit in der Joyn-Mediathek nachschauen. Mehr Drama und heiße Fotoshootings gibt es immer donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr.