„GNTM“-Kandidat sorgt für wilde Spekulationen: TV-Romanze bei ProSieben?

In der mittlerweile 19. Staffel von „Germanys next Topmodel“ sucht Heidi Klum erneut Deutschlands talentiertestes Gesicht. Die diesjährige Ausgabe sorgt für eine Neuerung: Erstmals sind auch männliche Kandidaten dabei. Damit ist die Show so divers wie nie.

Doch jetzt wird den GNTM-Kandidaten im Rahmen eines Presse-Trainings in der ProSieben-Show ordentlich auf den Zahn gefühlt.

In der Episode vom 11. April prüft Journalistin Claudia von Brauchitsch die „GNTM“-Kandidaten auf Herz und Niere. Denn sie macht mit den Teilnehmern ein Interview-Teaching und versucht, die ein oder andere reißerische Schlagzeile aus den Models rauszukitzeln.

Viel interessanter bleibt jedoch das Gespräch mit Pressevertreterin Claudia. Während einigen Models beim Interview-Training die Schweißperlen auf der Stirn stehen, meistern es andere Teilnehmer ganz locker. Aufgrund der Teilnahme von Männern und Frauen fragt die Journalistin natürlich auch nach Liebeleien zwischen den Kandidaten. Vor allem Dominic redet sich dabei um Kopf und Kragen.

„GNTM“-Model: So offen plaudert er über heiße Flirts

Bahnt sich dieses Jahr bei „GNTM“ aufgrund der Teilnahme von Männern UND Frauen etwa eine TV-Romanze an? Zumindest ein Kandidat sorgt in dem strengen Interview von Journalistin Claudia von Brauchitsch für jede Menge Spekulationen.

Model Dominic plaudert ganz schön aus dem Nähkästchen: So sollen Model Armin und Jana einen Sommer-Flirt im Spanien-Urlaub gehabt haben. Jana dementiert während ihres Fragen-Hagels die Aussagen. Armin zeigt sich da schon offener und lässt zumindest durchblicken, dass sich die beiden sehr gut verstehen würden.

Wer mit wem anbandelt oder ob sich sogar eine Liebesgeschichte in der ProSieben-Show „GNTM“ anbahnt, erfahren gespannte Zuschauer immer donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr.