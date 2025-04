„Bares für Rares“: Schock im Händlerraum – Kandidat macht auf dem Absatz kehrt

Am Dienstagnachmittag (29. April) startet „Bares für Rares“ direkt mit einem kniffligen Fall in die Sendung. Mario und Marlene Somrei kommen mit einem Designerstuhl in die heiligen Hallen des Pulheimer Walzwerkes und möchten diesen gerne an den Mann bringen.

Das Vater-Tochter-Gespann aus NRW freut sich dabei besonders über die Expertise von „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel. Doch im Händlerraum bekommen die Kandidaten einen ordentlichen Dämpfer verpasst.

„Bares für Rares“: Expertise sorgt für Überraschung

Anders als bei den meisten Kandidaten hängt Mario Somrei noch an seinem orangen und ausgefallenen Designerstück. „Mir fällt das nicht besonders leicht den Stuhl zu verkaufen, weil er mir sehr gut gefällt und weil ich ihn als etwas ganz Besonderes ansehe“, verrät er im Interview.

Etwas ganz Besonderes ist das Objekt auch für den Experten. Nachdem er einige Informationen über den Stuhl zum Besten gegeben hat, kommt er mit einem netten Schätzpreis daher: Insgesamt 3.000 bis 4.000 Euro könnten bei einem Verkauf rausspringen. Doch greifen die Händler wirklich so tief in die Tasche?

Abbruch bei „Bares für Rares“

Im Händlerraum scheinen einige der potenziellen Käufer interessiert an dem Stuhl zu sein. Doch schon anhand des Startgebots wird klar, dass die Expertise schwierig zu erreichen ist. Jos van Katwijk eröffnet die Runde mit gerade einmal 150 Euro. Schnell kommt die Frage nach dem Schätzpreis des Experten auf. Bei der Antwort fallen die Händler dann reihenweise aus allen Wolken.

Das höchste Gebot beträgt letztendlich 1.200 Euro – doch der Kandidat bleibt stur. Unter 2.000 Euro geht für ihn nichts, macht er klar. Und so kommt es, dass er seinen Stuhl wieder mit nach Hause nehmen muss und den Händlerraum ohne Geld in der Hand verlässt. Schlimm findet er das jedoch nicht, sagt er nach der Verhandlung: „Ich bin gerade total froh, dass ich ihn wieder mit nach Hause nehmen darf.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.