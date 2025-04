Paukenschlag bei „Bares für Rares“ – Horst Lichter muss Expertise unterbrechen

Am Montagnachmittag (28. April) startet das ZDF mit neuen Folgen „Bares für Rares“ in die neue Woche. An diesem Tag versuchen wieder einige Kandidaten ihr Glück und bringen ihre Raritäten ins Pulheimer Walzwerk. Zwei davon sind Lena und Danny Müller.

Das Ehepaar aus Essen möchten ein altes Schild bei „Bares für Rares“ an den Mann bringen. Doch noch bevor die beiden an den Expertentresen von Sven Deutschmanek treten, kommt es zu einer ungewöhnlichen Szene.

„Bares für Rares“: Experte ist begeistert

Lena und Danny Müller möchten ihre Rarität nicht nur zu Geld machen, sondern auch noch mehr Informationen darüber bekommen. „Mich würde interessieren, wie teuer das Schild ist und ich würde gerne eine Geschichte dazu hören“, so die Kandidatin im Interview.

Da ist sie bei Sven Deutschmanek genau an der richtigen Adresse. Der Experte scheint beim Anblick des Schildes hellauf begeistert zu sein und fängt direkt an zu fachsimpeln. „Jetzt müssen wir überlegen: Ist das eine Reproduktion? Man kennt das von den Versicherungsschildern, die damals von den Fachwerkhäusern hingen. (…) Das ist ein originales, altes Schild aus den Endzügen…“, setzt der Experte an. Doch weiter kommt er nicht.

„Bares für Rares“: Horst Lichter greift ein

„Jetzt müssen wir aufpassen“, unterbricht ihn Horst Lichter und fügt hinzu: „Nicht, dass wir schon in der Expertise hängen.“ Kurz darauf bittet er das Paar aus Essen dazu, damit sie auch noch was von den Erzählungen des Experten haben.

Dieser nimmt die Anmerkung des Moderators mit Humor. „Ich rede ja auch manchmal so schnell“, scherzt Sven Deutschmanek und begrüßt die Besitzer der Rarität. Kurz darauf ist er wieder völlig in seinem Element und erzählt der Runde alles, was er über das Schild weiß – ganz ohne Unterbrechung.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.