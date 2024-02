GNTM: Kurz nach Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Endlich wieder GNTM! Fans der Fernsehshow kommen seit Donnerstagabend (15. Februar) wieder voll auf ihre Kosten. Kurz nach der Ausstrahlung herrscht jetzt Gewissheit.

Alles neu bei GNTM! Zum ersten Mal in der Geschichte der Fernsehsendung dürfen jetzt auch Männer am Casting teilnehmen – und das sorgte wohl für einige neugierige Zuschauer. Denn kurz nach Sendungsende war klar: Die Einschaltquoten stimmten!

+++ProSieben: Neue Show mit Heidi Klum? Jetzt spricht der Senderchef+++

Vor allem die jüngere Generation schaltete zu GNTM ein

Das berichtet das Online-Portal „DWDL“. Die TV-Quoten zum Staffel-Auftakt fielen deutlich höher als zuletzt aus. Im Durschnitt verfolgten 2,04 Millionen Zuschauer die Sendung – das waren circa 300.000 mehr als noch im Vorjahr. Dabei lag der Marktanteil bei 8,7 Prozent.

Auch interessant für dich: Nippel-Alarm bei Lena Gercke! Plötzlich schaltet sich ihr Freund ein

Vor allem die Jüngeren hatten Lust auf Heidi Klum und Co: Mit 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen gab es für GNTM den souveränen Tagessieg – plus einen starken Marktanteil von 23,3 Prozent! Einen Staffelauftakt mit einem höheren Marktanteil gab es zuletzt im Jahr 2009. Der Start dürfte die ProSieben-Verantwortlichen also ziemlich zufrieden stimmen.

GNTM-Zuschauer liefen während der Sendung Sturm

Auch, wenn die Neugier der ProSieben-Zuschauer mit den neuen Regeln geweckt war – nicht alle waren einverstanden mit der Kandidaten-Auswahl. So wurde mit Julian und Luka ein Zwillings-Paar gecastet, welches sich ähnlicher kaum sehen konnte. Was die Zuschauer so an den beiden störte, liest du hier.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht nur Julian und Luka stechen hervor. Auch Kandidatin Stella dürfte den Zuschauern in Erinnerung bleiben. Die 34-Jährige musste in jungen Jahren bereits einen Schicksalsschlag verkraften, der kaum auszuhalten ist. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel.