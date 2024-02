GNTM-Zuschauer laufen Sturm: „So unangenehm“

Endlich ist es wieder so weit: GNTM flimmert über die ProSieben-Bildschirme – und dieses mal ist alles anders: Heidi Klum sucht in dieser Staffel erstmals auch nach männlichen Models. Zwei Kandidaten sorgen schon von Beginn an für Verwirrung bei den Zuschauern.

Zwei Heilbronner mischen GNTM kräftig auf: Julian und Luka sind Zwillinge und kaum zu unterscheiden – Verwechselungsgefahr! Und unter anderem das sorgt für reichlich Verwirrung bei den GNTM-Zuschauern.

GNTM-Zwillinge können nicht ohne einander

Als Julian und Luka sich in der ProSieben-Sendung vorstellen, ist sofort klar: die beiden 24-Jährigen können einfach nicht ohne einander! Das betonen sie im Interview immer wieder. Die zwei haben sich sogar gemeinsam selbständig gemacht, arbeiten als Video-Creator und drehen Filme.

Bei vielen Zuschauern kommt die Teilnahme im Doppelpack alles andere als gut an. Auf X (vormals Twitter) lassen viele von ihnen ihren Unmut freien Lauf. „Die sind jetzt schon so unangenehm, help“, schreibt beispielsweise eine Person. „Zwillinge zu nehmen, ist so unnötige Platz Verschwendung“, findet ein weiterer X-User.

GNTM: X-User sind fassungslos wegen Doppelpack-Teilnahme

„Können die überhaupt was ohne den anderen?“, „Wieso castet man Zwillinge? Was ist der Sinn dahinter?“ und „Wenn einer der Twins rausfliegt, geht der andere dann nach fünf Tagen freiwillig?“, heißt es weiter auf X.

Doch, dass die zwei trotz fast identischem Aussehen unterschiedliche Charaktere sind, betonten sie vorab im Interview mit dem Sender. Luka sei demnach eher für die organisatorischen Dinge zuständig: Zahlen, Daten, Fakten sind sein Gebiet. Im Gegenzug dazu ist Julian eher der kreative Part. Man darf gespannt sein, wie weit es die zwei Brüder bringen.