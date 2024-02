GNTM: Schon vor Show-Beginn – hat er bereits einen entscheidenden Vorteil?

In wenigen Tagen sucht Supermodel Heidi Klum wieder nach Deutschlands schönsten und talentiertesten Nachwuchsmodel. Am Donnerstag (15. Februar) geht die 19. Staffel der beliebten Castingshow bei ProSieben an den Start. Das Besondere dieses Jahr: Neben Kandidatinnen dürfen 2024 auch erstmals Männer bei GNTM mitmachen.

Am Ende wird es demnach auch zwei Gewinner geben – eine männliches und ein weibliches Model. Das gab es bei GNTM noch nie! Nachdem die ersten Kandidaten vorgestellt wurden, sorgte vor allem ein Male-Model mit einem kleinen, aber feinen Detail für Aufsehen. Hat er den Sieg bereits in der Tasche?

GNTM: Ein Kandidat ist kein Unbekannter

Auf der Homepage von ProSieben werden alle Kandidaten der diesjährigen Staffel ausführlich vorgestellt. Dabei spielen Herkunft, Beruf und das Alter eine Rolle. Auch über die Vorerfahrung in der Modebranche wird gesprochen – und die hat Kandidat Jermaine reichlich.

Der 19-Jährige aus Kassel ist nämlich hauptberuflich Model und Influencer und feiert damit große Erfolge. Er war nicht nur das Werbegesicht für eine große Sportmarke und lief bereits auf der New York Fashion Week, sondern hat auf Instagram und TikTok zusammen stolze 800.000 Follower! Somit hat er seinen Mitstreitern einiges voraus. Was motiviert ihn also, bei GNTM mitzumachen?

GNTM: Influencer hat klare Mission

Kandidat Jermaine hat all das, was sich einige Nachwuchs-Models nach ihrer Teilnahme wünschen: begehrte Jobs, eine große Reichweite in den sozialen Netzwerken und die mediale Aufmerksamkeit. Doch trotz dieser Erfolge möchte der 19-Jährige alles geben, um zu gewinnen. Und das aus einem guten Grund. „Ich will meine Mama stolz machen, weil sie mir alles ermöglicht hat“, verrät er im ProSieben-Interview. Na, wenn das mal kein Ansporn ist.

GNTM geht ab dem 15. Februar 2024 bei ProSieben an den Start und ist parallel auch in der Mediathek bei Joyn zu sehen.