ProSieben: Neue Show mit Heidi Klum? Jetzt spricht der Senderchef

Während „Germany’s next Topmodel“ in die 19. Staffel startet, plant ProSieben bereits Großes für die Zukunft. Hannes Hiller, der neue Senderchef, verrät in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ aufregende Pläne für eine neue Show mit Heidi Klum.

„Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten“, erklärt Hiller. „Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben.“

ProSieben über zukünftige Projekte

Es ist nicht das erste Mal, dass ProSieben außerhalb von GNTM mit Klum zusammenarbeitet. Vor etwas mehr als vier Jahren zeigte der Sender die Castingshow „Queen of Drags“, die allerdings kein durchschlagender Erfolg war.

+++ Lena Meyer-Landrut bei ProSieben: Zoff mit Joko! „Hör sofort auf zu reden“ +++

Hiller sprach auch über künftige Ambitionen im Informationsbereich, betonte herausragende Persönlichkeiten wie Jenke von Wilmsdorff, Thilo Mischke und Linda Zervakis. „Wir wollen diese Themen nicht im Randbereich verstecken, sondern ganz bewusst in die Primetime heben“, erklärt Hiller. Dabei verweist er auf vergangene Erfolge wie „15 Minuten live von Joko und Klaas“.

ProSieben setzt auf Themenabende

Trotz des Aus für „Zervakis & Opdenhövel. Live“ plant der Sender, solche Inhalte in großen Themenabenden zu behandeln und sich über mehrere Stunden hinweg damit zu befassen. Für das zweite Halbjahr 2024 verspricht Hannes Hiller bereits einen Themenabend zur bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl.

Scheint so, als verspricht die Zukunft bei ProSieben eine geballte, aufregende Mischung aus Unterhaltung und Nachrichten – mit Heidi Klum als zentralem Bestandteil dieser neuen Ära.