Lena Meyer-Landrut bei ProSieben: Zoff mit Joko! „Hör sofort auf zu reden“

Endlich ist es soweit! Das ProSieben-Erfolgsformat „Wer stiehlt mir die Show?“ geht in eine neue Staffel und hat wieder hochkarätige Stars am Start. Ab diesem Sonntag (11. Februar) will Joko Winterscheidt seine Show gegen Klaas Heufer-Umlauf, Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut verteidigen.

Letztere ist zumindest in der ersten Folge scheinbar noch etwas überfordert mit der teils chaotischen Show. Obwohl „Wer stiehlt mir die Show?“ schon sechs Staffeln auf dem Buckel hat, braucht Lena Meyer-Landrut zumindest beim ersten Spiel eine Extra-Erklärung. Fast gerät sie dabei auch mit Moderator Joko Winterscheidt aneinander.

Lena Meyer-Landrut das erste Mal bei „Wer stiehlt mir die Show?“

Auf Instagram veröffentlicht Lena Meyer-Landrut selbst einen Ausschnitt aus der Folge, gesteht: „Ich glaube, es wird sehr toll – ich hatte großen Respekt davor und bin dort mit so viel Liebe empfangen worden.“

Im dazugehörigen Clip geht es aber nicht gerade liebevoll zu. Nachdem Joko das erste Spiel erklärt hat, platzt es aus Lena Meyer-Landrut raus: „Ich hab wirklich original gar nichts verstanden.“

Showmaster Joko erklärt das Prozedere noch einmal, nur um damit noch verwirrtere Gäste vor sich zu haben. „Ich muss die Frage sagen?“, fragt Lena Konkurrentin Sarah Connor verunsichert. „Ne“, antwortet die. „Hä?“, entgegnet die Sängerin daraufhin. Auch Klaas schaltet sich jetzt ein: „Ich hatte es kurz verstanden, jetzt ist’s weg.“

Lena Meyer-Landrut zofft sich mit Joko

Moderator Joko wird es offensichtlich zu bunt, er bestimmt: „Wir legen los und dann ist das selbsterklärend.“ Doch auch Lena Meyer-Landrut ist jetzt gereizt. „Hör sofort auf zu reden jetzt“, blafft sie den 45-Jährigen an. Der kontert: „Du hast mich gefragt!“

Trotz des kurzen Schlagabtauschs findet Lena Meyer-Landrut in ihrem Posting auch versöhnliche Worte und macht damit deutlich, dass das alles nur ein Scherz war: „Das war wirklich die schönste und liebevollste TV-Produktion, wo ich je war.“

„Wer stiehlt mir die Show?“ kannst du sonntags um 20.15 Uhr auf ProSieben oder in der Mediathek bei Joyn sehen.