„Armes Deutschland“: Nach RTL2-Ausstrahlung sickert die Nachricht durch

Wie leben Menschen in Deutschland, die von staatlichen Leistungen wie dem Bürgergeld abhängig sind? Das sehen die RTL2-Zuschauer in der Doku „Armes Deutschland“.

Die Protagonisten rund um Carola, Christian, Dennis und Co. geben einen Einblick in ihre Leben. Doch wie kommt das bei dem TV-Publikum an? Ein Blick in die Quoten bringt Gewissheit.

„Armes Deutschland“: RTL2 erreicht die Nachricht

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen von „Armes Deutschland“ im TV. In der Vergangenheit feierte der Sender in Sachen Einschaltquoten große Erfolge mit dem Format. Dieser Trend soll sich auch am Dienstagabend (1. Oktober) fortsetzen, wie das Branchenmagazin DWDL nach der Ausstrahlung berichtet.

Durchschnittlich 680.000 Zuschauer konnte „Armes Deutschland“ vor die TV-Bildschirme locken. Das entspricht einem starken Marktanteil von rund 7,4 Prozent. Den Schwung konnte man auch für die anschließende Folge des Kinder-Ablegers der Doku mitnehmen. Dort erhöhte sich der Marktanteil sogar noch auf 7,7 Prozent. Einen Dämpfer gibt es am Ende aber doch.

„Armes Deutschland“ kein Spitzenreiter

Die guten Quoten dürfte RTL2 mit Sicherheit freuen. Doch die direkte Konkurrenz bei den privaten Sendern war trotzdem stärker. Bei ProSieben sahen rund 970.000 Zuschauer den Film „Mission: Impossible – Rogue Nation“. Und auch bei Vox erreichte man mit der Sendung „The Piano“ 920.000 Menschen und sicherte sich einen Marktanteil von 7,2 Prozent.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt neue Folgen zu „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“ immer montags ab 20.15 Uhr. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.