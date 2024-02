GNTM-Kandidatin erlebt den absoluten Horror: „Meine Therapie“

Was diese GNTM-Kandidatin erleben musste, ist der absolute Horror. Das Schicksal schlug bei ihr erbarmungslos zu.

Wenn Heidi Klum ab Donnerstagabend (15. Februar) in der 19. GNTM-Staffel auf ProSieben wieder „Germany’s next Topmodel“ sucht, ist auch sie dabei: Kandidatin Stella (34) aus Dortmund. Ihre Geschichte geht ans Herz.

GNTM-Kandidatin wollte schon vor zehn Jahren Model werden

Wie die „Bild“ berichtet, wollte die vierfache Mutter schon vor zehn Jahren Model werden. Sie wurde sogar zum GNTM-Casting eingeladen. Aus familiären Gründen platzte ihre Teilnahme. Nun möchte sie in der aktuellen Staffel ihre Chance auf den großen Model-Traum nutzen.

Dabei erlebte Stella mit gerade einmal 20 Jahren den absoluten Horror. Sie war bereits seit drei Jahren mit ihrem absoluten Traummann zusammen, war schwanger von ihm. Wie sie über ihre große Liebe spricht, ist mehr als rührend. „Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als ich mit meiner Mutter in der Stadt war. Schockverliebt auf den ersten Blick wäre untertrieben. Ich habe in dem Moment zu meiner Mutter gesagt: ,Den würde ich heiraten‘!“

Mann starb an einem Herzinfarkt

Und die beiden heirateten tatsächlich. Es folgte die Schwangerschaft. Doch noch vor der Geburt des Kindes ereilte die 34-Jährige ein schwerer Schicksalsschlag: Ihr Mann, ihre große Liebe, starb an einem Herzinfarkt! Stella war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Vier Wochen später brachte sie den Sohn zur Welt.

Doch ihre Familie war für sie da, fing sie in dieser schwierigen Situation auf. „Geliebt zu werden in jedem noch so schweren Moment, Verständnis zu bekommen für all meine Gefühlslagen, gemeinsam zu weinen und zu lachen. Bedingungslose Liebe. Sowohl von meiner Familie als auch von unserem Sohn. Das war meine Therapie. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Stella gegenüber der „Bild“.

Stella hat vier Kinder

Heute hat Stella vier Kinder – und will jetzt „Germany’s next Topmodel werden!“ Man darf gespannt sein, wie weit die 34-Jährige tatsächlich kommt.