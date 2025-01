GNTM: Irres Gerücht macht die Runde – diese zwei TV-Stars sollen dabei sein

GNTM-Fans müssen nicht mehr lange warten. Am 13. Februar sucht Model-Mama Heidi Klum wieder die schönsten Gesichter Deutschlands. In diesem Jahr sollen gleich zwei Reality-TV-Stars mit von der Partie sein.

Das will zumindest die „Bild“ erfahren haben. Laut der Zeitung sind Jonathan „Jona“ Steinig und Ryan Wöhrl unter den diesjährigen Kandidaten bei GNTM. Eine „Bild“-Anfrage ließ ProSieben bislang allerdings unbeantwortet.

GNTM-Kandidat modelt bereits seit Jahren

Die zwei potenziellen Kandidaten sind vor allem Reality-TV-Fans bekannt. Jona Steinig war unter anderem bei der „Bachelorette“ und bei „Forsthaus Rampensau Germany“ zu sehen. Sein sportliches Können stellte der 29-Jährige beim „Fame Fightining“ im November vergangenen Jahres unter Beweis.

Doch neben dem TV hat Jona eine weitere große Leidenschaft: das Modeln. So stand er schon für einige namhafte Marken vor der Linse. Sein Talent möchte er jetzt auch Heidi Klum bei GNTM präsentieren.

Zahlreiche Gastjuroren bei GNTM am Start

Ryan Wöhrl suchte einst bei der Dating-Show „Are You the One?“ Ende 2023 nach der großen Liebe. Kurze Zeit später ging es für ihn zu „Ex on the Beach“. Seit circa einem Jahr ist er an die Influencerin „Linuschka“ vergeben – ob sie ihn bei seiner Mission Germany’s next Topmodel zu werden, unterstützt?

Mit dabei werden auch in der 20. Jubiläumsstaffel wieder zahlreiche Gast-Juroren sein – unter anderem die Kaulitz-Twins Tom und Bill. Logisch, immerhin ist Heidi mit Tom seit einigen Jahren zusammen, seit 2019 sogar verheiratet. Auch Tochter Leni Klum darf natürlich nicht fehlen und wird an der Seite ihrer Mama das Talent der Nachwuchsmodels bewerten.

