GNTM-Star Klaudia Giez nach Liebes-Aus – „Nicht das Leben, das ich mir wünsche“

Klaudia Giez, bekannt als „Klaudia mit K“ aus “Germany’s Next Topmodel”, hat überraschend die Trennung von ihrem Partner Adriano Salvaggio bekanntgegeben. In einem emotionalen Instagram-Post teilte die 28-Jährige mit: “Mein Herz blutet, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich wollte es so sehr, vielleicht zu sehr, weil ich alles dafür getan habe – für die Liebe meines Lebens.”

Kennengelernt haben sich die GNTM-Kandidatin und der „Love Island“-Star 2022 bei der Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ (2022, auf RTLZwei). Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten scheiterte offenbar an unterschiedlichen Lebensvorstellungen. Klaudia betonte, dass sie sich Stabilität und eine klassische Beziehung wünsche, während Adriano den Wunsch habe, frei zu sein, zu reisen und die Welt zu entdecken. “Doch das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Eine offene Beziehung oder Unverbindlichkeit ist nicht das, was ich suche”, stellte sie klar.

Unterstützung aus der Community

Klaudia mit K teilte ein Statement auf ihrem Instagram-Account mit der Unterschrift: „Ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas widerfahren wird. Ich habe an die große Liebe geglaubt und wurde enttäuscht. Ich bin zutiefst verletzt.“ Damit spielt sie auf die Fremdgeh-Vorwürfe an, die sie in ihrem nachfolgenden Statement weiter ausführt. Dort schreibt sie: „[…] kann ich das nicht von einem Partner erwarten, der das nicht möchte und mir fremdgeht.“

+++ GNTM: Jetzt pack DIESE Teilnehmerin aus – „Es hat niemand was dazu gesagt“ +++

Unter ihrem Beitrag erhielt Klaudia zahlreiche unterstützende Kommentare von Freunden und Fans. Klaudias ehemalige GNTM-Kolleginnen Vanessa Tamkan schreibt: “Die dickste Umarmung für dich, liebe Klaudia! Du schaffst das! Herzschmerz ist das Schlimmste, was es gibt und gleichzeitig wächst man daran so sehr.”

Fokus auf die Zukunft

Die Beziehung der beiden war öffentlich bekannt, und sie galten als Traumpaar. Erst Anfang des Jahres äußerte Klaudia in einem Interview ihren Wunsch, mit Adriano zusammenzuziehen, um die Distanz zwischen Berlin und Stuttgart zu überbrücken. “Ich komme immer nach Hause und dann wird erst mal eine Stunde lang geheult, weil ich ihn so sehr vermisse. Eine Fernbeziehung ist nicht so cool,” sagte sie damals.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anfang des Jahres sprach Klaudia Giez im Interview mit „Promiflash“ sogar noch von Hochzeit. „Er könnte mich auch frühmorgens, wenn ich auf der Toilette bin, fragen: ‚Ey Klaudia, hast du Bock, mich zu heiraten?‘ Da würde ich sofort ‚Ja‘ sagen.“

“Ich habe mich in der Beziehung selbst verloren,” reflektierte die „GNTM“-Bekanntheit in ihrem Statement. Nach der Trennung möchte sich Klaudia mit K nun auf sich selbst konzentrieren und ihre eigenen Ziele verfolgen. Sie hofft, dass beide das Glück finden, das sie suchen, und blickt trotz des Liebes-Aus positiv in die Zukunft.