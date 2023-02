GNTM: Kandidatin zieht vor laufender Kamera blank – Zuschauer sind sprachlos „Zu viel für mich“

Heidi Klum macht sich wieder auf die Suche nach dem schönsten „Mädchen“ Deutschlands. Tausende Frauen haben sich für die 18. Staffel von GNTM beworben, doch nur 29 Kandidatinnen bekommen die Einladung nach Los Angeles. Am Donnerstagabend (16. Februar) geht die Staffel 2023 an den Start und die Frauen werden vorgestellt. Eine von ihnen sorgt direkt zu Beginn für Schock bei den Zuschauern.

Von schlank bis kurvig, von jung bis alt: Auch dieses Jahr legt Heidi Klum Wert auf eine bunte Mischung in ihrem Cast. Und auch an Selbstbewusstsein fehlt es einigen der GNTM-Kandidatinnen nicht. Da wäre zum Beispiel die 23-Jährige Cassy aus Hamburg, die sich nicht davor scheut sich mal eben vor laufender Kamera auszuziehen.

GNTM: Cassy trägt Tattoo an intimer Stelle

Die Kandidatin nimmt keinen Blatt vor den Mund. Stolz bezeichnet sie sich als Feministin und organisiert sogar Demos auf eigene Faust. Schnell wird klar, dass sie Taten sprechen lässt. So auch im Interview, als sie über ihr Tattoo spricht, welches sie auf dem Rücken trägt. Denn die 23-Jährige hat kein Problem damit mal kurz blank zu ziehen, um es den Zuschauern zu präsentieren.

Diese sind sprachlos. Die Kommentare auf Twitter überschlagen sich binnen Sekunden. So schreiben die User beispielsweise: „Das ist zu viel für mich“ oder „bisschen unangenehm heute.“ Ein weiterer Zuschauer fragt fassungslos: „Als ob die sich jetzt wirklich ausgezogen hat?“

GNTM: Heidi Klum rechnet zu Beginn mit Kritikern ab

Noch bevor die Zuschauer den Striptease von Cassy sehen, haut Heidi Klum ordentlich auf den Tisch. Denn in den ersten Minuten der Sendung stellt sich das Topmodel den negativen Schlagzeilen der letzten Wochen. Einige Ex-Kandidaten erhoben in der jüngeren Vergangenheit nämlich schwere Vorwürfe gegen Heidi und ihre Sendung. „Alles, was die Models tun und sagen ist einzig und allein ihre Entscheidung. Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen auch anhand des Bildausschnitts keine neue Person“, sagt die Frau von Tom Kaulitz.

Die ProSieben-Zuschauer werden in der GNTM-Staffel hochkarätige Promis an der Seite von Heidi Klum sehen, die sie bei ihrer Entscheidung beraten. Neben den Elevator Boys und Topmodel Alessandra Ambrosio ist auch dieser Mega-Star dabei.