GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter verrät: Das hat „Let’s Dance“ dem Modeln voraus

Der Countdown für die neue Staffel von „Germanys next Topmodel“ (GNTM) läuft. Und während sich jetzt schon die Frage stellt, wer 2023 als Letzte von Heidi Klum mit einem Foto beehrt wird, hat sie die nervenaufreibende Reise längst hinter sich – Alex Mariah Peter.

Der Beginn ihrer Modelkarriere ist gerade mal zwei Jahre her, da wurde Alex Mariah Peter zur Siegerin gekürt. Dieses Jahr wartet jetzt eine ganz neue Herausforderung auf sie, denn das Model ist bei „Let’s Dance“ mit dabei. Einen Tag nach der Ausstrahlung des Staffelauftakts von GNTM fegt Alex Mariah Peter am 17. Februar über das RTL-Tanzparkett. Im Interview mit dieser Redaktion verrät sie vorab, was die Show ihrem eigentlichen Job schon jetzt voraus hat.

GNTM-Star Alex Maria Peter: So reagierte sie auf RTL-Anfrage

Wie hast du auf die Anfrage zur „Let’s Dance“-Teilnahme reagiert?

Ich habe mich so krass gefreut. Ich bin auch immer super irritiert, wenn man mich fragt, ob ich direkt zugesagt habe. Natürlich habe ich das, wer würde das nicht?!

Was erhoffst du dir von der Show?

Ich erhoffe mir von meiner Teilnahme, dass ich etwas mehr comfortable damit werde, Emotionen, vor allem echte Emotionen, öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich, tanzen zu lernen.

Was glaubst du, wird die größte Herausforderung für dich?

Ich glaube, die größte Herausforderung wird es für mich sein, nicht schon am Anfang zu überambitioniert zu sein und mich nicht von der ersten Show an schon über die Maße zu verausgaben.

GNTM-Star Alex Mariah: Das sagt sie zur Konkurrenz

Wer ist deine größte Konkurrenz?

Da ich noch niemanden tanzen gesehen habe, aber schon mitbekommen habe, dass ein paar schon etwas Vorkenntnisse mitbringen, kann glaube ich jeder eine ziemlich große Konkurrenz sein. Aber ich denke auch, dass der Fokus sein sollte, einfach für sich das Beste zu geben und nicht besser als jemand anderes sein zu wollen.

Mit welchem Profi würdest du am liebsten tanzen?

Ich würde spontan sagen Andrzej, aber let’s see.

Insbesondere bei Castingshow-Gewinnern oder Reality-TV-Darstellern kommt oft die Nachfrage: „Wer ist die denn?“ oder „Warum ist die denn dabei?“ – Wie gehst du mit solchen Aussagen um?

Ehrlicherweise habe ich das noch gar nicht so mitbekommen, auf der anderen Seite würde es aber, glaube ich auch nicht viel mit mir machen. Hätte ich keine Daseinsberechtigung, dann wäre ich vermutlich gar nicht dabei, oder?

GNTM: So geht Alex Mariah mit Lampenfieber um

Wie es für dich, jetzt regelmäßig in einer Liveshow zu sehen zu sein?

Ich freue mich tatsächlich darauf, da ich bis dato nur bei einer Liveshow selbst dabei sein durfte und die hat mir am meisten Spaß gemacht. Vielleicht ist es der gewisse Druck, dass man nur diese eine Chance hat abzuliefern. Alles wird unverblümt gezeigt. Und Let’s Dance hat diesen Glamour, der der Showbranche gerne zugesprochen wird. Alles zielt nur auf diesen einen Moment, diesen einen Tanz. Beim Modeln fehlt mir oft dieser glamorous appeal. Vielleicht aber auch nur, weil ich das regelmäßig mache.

Inwiefern spielt Lampenfieber eine Rolle für dich?

Lampenfieber habe ich ehrlicherweise noch nie so richtig verspürt, oder ich konnte es noch nie so richtig zuordnen. Vielleicht weil ich mir eh immer denke, es nützt ja nichts, du hast dich dazu entschieden, also musst du da jetzt durch.