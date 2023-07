GNTM: Karriere-Druck nach dem Finale? Gewinnerin Vivien packt aus

Lange musste sie auf diesen Moment warten, seit dem 15. Juni 2023 ist klar: Vivien Blotzki ist „Germanys next Topmodel“! Mit ihrem Sieg beim großen Finale wurde aus der Halbbrasilianerin eine der GNTM-Gewinnerinnen. Dazu gehören unter anderem auch Stefanie Giesinger und Lena Gercke.

Die Eine zu sein, die es am Ende auf das begehrte Magazincover schafft, ist vergleichsweise einfach – schwieriger ist es dagegen, nach GNTM in der echten Modelwelt erfolgreich zu sein. Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion spricht Vivien über den persönlichen Erfolgsdruck nach dem Finale, was sich bereits in ihrem Leben verändert hat und wie sie zu ihrem alten Ausbildungsjob steht.

GNTM-Gewinnerin Vivien – so ging’s nach dem Finale weiter

Wie sind die Tage nach dem Finale abgelaufen?

Erstmal war Wochenende. Und da habe ich mit Familie und Freunde Zeit verbracht und das erstmal alles ein bisschen sacken lassen. Ich habe dementsprechend auf Social Media auch nicht so viel geteilt. Als dann die neue Woche angebrochen ist, sind schon direkt einige Termine reingekommen und dann habe ich mich direkt in die Arbeit gestürzt.

Inwiefern hat sich dein Leben nach dem Finale bisher verändert?

Es ist auf jeden Fall jetzt einiges mehr los als vorher. Es kommen gerade regelmäßig neue Termine rein und ich bin einfach sehr viel unterwegs und das ist natürlich etwas, was ich so vorher in der Art nicht kannte. Ich habe zwar vorher auch gearbeitet, aber es ist natürlich eine andere Art von Arbeit. Aber ich habe es mir auch so gewünscht und so vorgestellt und deswegen freue ich mich auch sehr auf die kommende Zeit.

Vivien Blotzki spricht über Ausbildung

Wie hoch ist der Druck bei dir, jetzt durchstarten zu müssen?

Ich versuche mir selbst keinen großen Druck zu machen. Klar, versuche ich gerade alles daran zu setzen, dass diese Modelkarriere für mich weiterlaufen kann, allerdings mache ich das mehr für mich, als irgendwem zu beweisen, dass ich jetzt unbedingt Model werden muss. Ich mache das, weil das auch der Grund war, warum ich bei ‚Germany’s next Topmodel‘ mitgemacht habe.

Vor deinem Sieg hast du eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht, wie geht es damit jetzt weiter?

Meine Ausbildung ist so gut wie fertig, es fehlt nur noch eine Prüfung, die ich ablegen muss. Deswegen kann ich mich jetzt voll und ganz auf das konzentrieren, was ansteht.

Könntest du dir vorstellen deinen Ausbildungsjob wieder aufzunehmen?

Dass ich meinem gelernten Beruf als Kauffrau im Einzelhandel nachgehe, kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, aber ich denke, das es eine ganz gute Basis ist. Etwas Kaufmännisches, wo man drauf aufbauen kann und womit man auf jeden Fall arbeiten kann, aber nicht zwingend in dem Beruf sein muss.

Nach GNTM: So steht Vivien zu den Kandidatinnen

Inwiefern planst du dich auch zukünftig mit deinem „Germanys next Topmodel“-Titel zu bewerben?

Da, wo es passend ist, versuche ich es natürlich mit dem Titel. Den habe ich und ich bin auch stolz darauf. Schließlich hat „Germany’s next Topmodel“ mir eine schöne Plattform gegeben und diese möchte ich natürlich bestmöglich nutzen. Es kommt aber natürlich darauf an, was gerade gefragt ist.

Wie sieht dein Arbeitsalltag aktuell aus?

Ich würde schon sagen, der geht von morgens bis abends. Die Frage ist, was man als Arbeit definiert. Ich bin natürlich viel unterwegs, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch Social Media ist ein Teil von Arbeit und da versuche ich auf jeden Fall, auch sehr aktiv zu sein.

Könntest du dir auch nur eine Karriere als Influencerin bei Instagram vorstellen?

Das ist definitiv nicht mein Ziel. Aber natürlich, wenn das am Ende als Plan B für mich funktioniert, warum nicht? Es ist eine Plattform, die mir gegeben wurde, und ich versuche, sie erst mal in die Richtung des Modelns zu nutzen.

Mit wem hast du jetzt noch Kontakt?

Ich habe zu Selma, Cassy, Ida und Sarah eigentlich täglich Kontakt.

Hast du das Gefühl, dass wirkliche Freundschaften entstanden sind, oder war das doch irgendwie eine Zweckgemeinschaft?

Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, dass dabei Freundschaften entstanden sind. Klar, war das am Anfang der Gemeinschaft geschuldet. Dadurch haben wir uns gefunden, aber ich bin unglaublich dankbar dafür. Auch jetzt, wo diese GNTM-Blase geplatzt ist und wir nicht mehr in diesem Kosmos sind, haben wir regelmäßig Kontakt und unterstützen einander. Ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall auf die Mädels verlassen kann. Deswegen würde ich das auf keinen Fall als Zweckgemeinschaft bezeichnen, sondern tatsächlich als Freundschaft.