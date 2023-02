GNTM-Star Stefanie Giesinger filmt sich nackt in der Badewanne – Fans werden es ihr danken

Eine Trennung ist nie einfach, doch wenn sie vor den Augen der Öffentlichkeit geschieht, ist es besonders schmerzhaft. Immer wieder wird man auf den Ex-Partner angesprochen oder läuft ihm womöglich bei einer Veranstaltung über den Weg. Auch GNTM-Star Stefanie Giesinger scheint noch lange an ihrem Liebes-Aus mit Ex-Freund Marcus Butler zu knabbern.

Bei Instagram veröffentlicht die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 nun ein vielsagendes Video mit einer wichtigen Botschaft. Ihre Fans reagieren sofort, sprechen Stefanie Giesinger Mut zu und bedanken sich bei ihr für ihre Offenheit.

GNTM-Star Stefanie Giesinger setzt nach Trennung Zeichen für Selbstliebe

So verletzlich zeigt sich Stefanie Giesinger nur selten. Das Model filmt sich dabei, wie es splitterfasernackt in der Badewanne sitzt und nachdenklich aus dem Fenster schaut. Nein, bei diesem Clip handelt es sich nicht um ein erotisches Video, in dem die 26-Jährige ihre Traumfigur in Szene setzt. Einen seelischen Striptease legt die GNTM-Bekanntheit dennoch hin.

Zu dem melancholischen und höchst intimen Anblick schreibt Stefanie: „Wenn du endlich erkennst, dass die einzige Liebe, die du jemals brauchst, deine eigene ist, wird das Leben zu einem so schönen Ort.“ Im Video ist passend dazu der Song „Yebba’s Heartbreak“ von Rapper Drake und der Sängerin Yebba zu hören. „Du weißt vielleicht nicht genau, wohin du gehst, aber ich weiß es“, heißt es in der kurzen Sequenz, den die GNTM-Siegerin mit ihren 4,9 Millionen Followern teilt.

Nach sieben Jahren Beziehung: Fans machen GNTM-Gewinnerin Mut

Die Fans der GNTM-Schönheit zeigen sich mehr als dankbar dafür, dass Stefanie Giesinger solch intime Gedanken mit ihnen teilt. „Das gibt mir gerade so viel“, kommentiert einer von ihnen bei Instagram. Eine andere Nutzerin pflichtet Steffi bei: „Ohja, Selbstliebe ist einfach essenziell! Sich selbst kennen- und verstehen zu lernen, hat mich soo viel weitergebracht.“ Mit ihrem Beitrag macht die Castingshow-Gewinnerin sicherlich einigen Menschen Mut. „Richtige Worte von einer wunderschönen Seele“, betont eine Followerin. Eine weitere schreibt: „Genau! Ein Partner sollte immer ein ZUSATZ zum eigenen Glück sein & NICHT dein Glück davon abhängig machen!“

Stefanie Giesinger und der britische YouTube-Star Marcus Butler sind von 2016 bis 2022 ein Paar gewesen. Im vergangenen Oktober verrät der GNTM-Star im „TALK-O-MAT“-Podcast: „Ich bin erst seit Kurzem aus einer siebenjährigen Beziehung rausgekommen.“ Vor ihrer Trennung haben die beiden noch in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin gewohnt und zwei Hunde aus dem Ausland adoptiert.