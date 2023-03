GNTM-Zuschauer sind bei diesen Szenen fassungslos – „Ekelhaftes Mobbing“

Am Ende kann bei GNTM nur eine Kandidatin das alles entscheidende letzte Foto von Heidi Klum bekommen. Um es bis ins Finale zu schaffen, heißt es jede Woche Ellenbogen ausfahren und sich gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen. Dass sich auf dem Weg dorthin aber auch schon mal Allianzen bilden können, zeigt die Vergangenheit.

Bei Kandidatin Anya heißt es jetzt aber plötzlich acht gegen eine. Beim Fotoshooting kann die GNTM-Kandidatin ihre Emotionen nicht länger zügeln. Der Grund: Sie hat das Gefühl, dass sich in der Mädelsgruppe keiner wirklich für sie freuen kann. Als Reaktion darauf verbünden sich ihre Bettnachbarinnen und schmieden einen Plan.

GNTM-Kandidatin von Models eiskalt konfrontiert

Dass nicht immer alle Kandidatinnen beste Freundinnen werden, dürfte klar sein, als es jetzt aber um Prosieben-Teilnehmerin Anya geht, stehen die Zeichen plötzlich auf Mobbing. „Man merkt halt einfach, wer sich für einen freut und wer nicht“, sagt das Model frustriert und aufgelöst, nachdem Zimmerpartnerin Cassy nach ihrem Shooting von der Gruppe bejubelt wird.

Verständnis bekommt sie nur von wenigen. Am nächsten Tag ist die Stimmung immer noch frostig. Um das Problem aus dem Weg zu räumen, wollen Anyas Zimmernachbarinnen kurzerhand einen Bettenwechsel.

GNTM-Zuschauer zeigen sich entsetzt

Während sich Anya eigentlich ganz wohl in der gewohnten Atmosphäre fühlt und nicht vor hatte, ihr Bett auf ungewisse Zeit zu räumen, überreden sie die anderen von der Gruppe, erstmal Abstand zu nehmen.

„Anya einfach völlig im Recht. Wieder klassisches Mobbing und dann so tun, als würde sie es sich nur einbilden“, kommentiert ein Zuschauer auf Twitter. „Ganz ekelhaftes Mobbing, was die da abziehen. Und die merken es nicht mal“, „Alter, was will Cassy? Ihr habt die buchstäblich rausgemobbt“, sind einige der Kommentare dazu. Immer wieder ist die Rede auch von „Gaslighting“. Ein Begriff, der eine Form von psychischer Gewalt beschreibt, bei der Opfer so manipuliert werden, dass sie anfangen, an sich selbst zu zweifeln.

Damit sie nicht auf der Couch schlafen muss, wird Anya bei den GNTM-Mädels im anderen Zimmer vorstellig. Doch auch die zeigen sich nur wenig begeistert, willigen am Ende aber doch ein. Als Anya ihren Umzug verkündet, gibt’s endlich den langersehnten Applaus. Gelöst ist das eigentliche Problem damit allerdings nicht.