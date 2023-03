GNTM ohne Heidi! Prosieben-Zuschauer haben schlimmen Verdacht

GNTM ohne Heidi Klum ist wie DSDS ohne Dieter Bohlen – machbar, aber quotentechnisch bescheiden. Dass es keinen „Pop Titan“ braucht, um eine Castingshow für aufstrebende Gesangs-Kandidaten zu veranstalten, zeigte RTL 2022. Dass es sich trotz aller Skandale aber lohnt, Dieter lieber in der Show als, als Zuschauer auf der Couch zu haben, macht der Sender 2023 deutlich.

Ähnlich ist es wohl auch mit Heidi Klum. Für ihr Statement zu Beginn der 18. Staffel gab’s im Anschluss viel Kritik. Und auch sonst kommt das Supermodel bei vielen nur mäßig gut an. GNTM ohne Heidi möchte am Ende aber auch keiner. Genau dieses Szenario passiert jetzt aber in Folge 3 der Prosieben-Show.

GNTM-Chefin Heidi Klum meldet sich ab

Am Donnerstagabend (2. März) ist auch Heidis Lieblingsfotograf Rankin Archive wieder in der Show zu sehen. Über die Jahre ist er Teil der GNTM- und Prosieben-Familie geworden – mit Heidi zeigte er sich in der Vergangenheit immer sehr innig am Set.

Augenscheinlich verstehen sich die beiden nicht nur gut, die Modelmama vertraut Rankin auch ihre Kandidatinnen an, wenn sie selbst verhindert ist. So wie in dem vor der Show veröffentlichten Instagramvideo von Heidi Klum. Das Model verkabelt sich selbst, macht sich die Haare und trägt Make-up auf. Im Hintergrund glitzert das Wasser in ihrem heimischen Pool. Anschließend wird die GNTM-Chefin ihrem Fotografen-Kollegen per Videotelefonat zugespielt und wohnt der Show digital über einen Bildschirm bei.

GNTM-Zuschauer haben Verdacht

Warum man Heidi Klum nicht am Set, sondern zu Hause sieht, will Prosieben vorm Showstart natürlich nicht verraten. Stattdessen hüllt sich der Sender lieber in Schweigen und überlässt das Spekulieren seinen Zuschauern. Und die haben einen schlimmen Verdacht. „Sie hat Corona, oder ein Familienmitglied“, mutmaßt ein Fan.

Mehr News:

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war die Corona-Pandemie noch längst nicht als beendet erklärt. Gut möglich also, dass sich das Model mit dem Virus angesteckt und anschließend in häusliche Quarantäne begeben hat.