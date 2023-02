GNTM: Mädchen sollen unfreiwillig in ProSieben-Show gelandet sein – jetzt spricht der Sender Klartext

Um die ProSieben-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) ranken sich zahlreiche Gerüchte. Im vergangenen Jahr haben mehrere ehemalige Kandidatinnen Vorwürfe gegen die TV-Produktion erhoben. Ex-Finalistin Lijana Kaggwa lässt sich nicht einmal von einem Gerichtsprozess des Senders davon abbringen, weiterhin gegen das Format zu schießen.

Zuletzt behauptet die GNTM-Bekanntheit, dass Heidi Klum wohl nicht mehr lange Teil der Show sein werde (Mehr dazu hier). Nun enthüllt die 26-Jährige, dass nicht jede Teilnehmerin freiwillig in die Sendung gekommen sei. Die ProSieben-Produktion soll gezielt Mädchen angeschrieben haben, um sie vor die Kamera zu holen.

Lijana Kaggwa behauptet: GNTM „gehen die Kandidatinnen aus“

Was wirklich hinter den Kulissen der beliebten Castingshow vor sich geht, wissen wohl nur die Kandidatinnen und Produktionsmitarbeiter. Durch Lijana Kaggwa bekommt die Öffentlichkeit aber zumindest einen ungefähren Eindruck davon, was passiert, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Im „Lose Luder“-Podcast von Désirée Nick behauptet das Model nun: „Ich habe schon von ganz, ganz vielen gehört, dass sie sogar Einladungsschreiben von der Show selbst bekommen haben – also dass sie sich gar nicht beworben haben, sondern dass die Show sie angefragt hat.“

Für Lijana kann das nur eines bedeuten: „Ihnen gehen die Kandidatinnen aus.“ Doch ist das wirklich der Grund? Schon im Jahr 2009 hat man mit Larissa Marolt ein Model in die Gruppe geholt, dass sich nicht bei den Castings hat beweisen müssen. In diesem Fall gehört ihre Teilnahme jedoch zum Gewinn einer vorangegangenen Show, wie GNTM-Sprecherin Tina Land gegenüber dieser Redaktion erklärt: „Larissa Marolt musste genau ein Kriterium erfüllen: 2009 gewann die Siegerin aus Österreich automatisch die Teilnahme an ‚Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum‘ – und das war Larissa Marolt.“

GNTM-Sprecherin offen: Kandidatinnen werden auch über Instagram entdeckt

Dass sich die Produktion durchaus auch abseits der Casting-Termine nach Nachwuchsmodels umsieht, leugnet der Sender nicht. So sollen ihnen einige Kandidatinnen bereits durch die sozialen Medien oder auf der offenen Straße aufgefallen sein. „Darüber hinaus ist es kein Geheimnis, dass GNTM in den vergangenen Jahren auf sehr viele Arten nach Models gesucht hat: von der Instagram-Bewerbung über Scouting-Touren, auf denen Models angesprochen werden, bis hin zu offenen Castings“, so Tina Land.

Und weiter: „GNTM geht immer andere Wege, GNTM geht immer viele Wege. Deswegen ist die Show so erfolgreich.“ Welche Mädels 2023 somit „unfreiwillig“ in der Show von Heidi Klum gelandet sind, ist nicht bekannt.