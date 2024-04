Heidi Klum bald bei „GZSZ“? „Das wäre richtig lustig“

Von den Laufstegen der Welt könnte es für Supermodel Heidi Klum bald auf die fiktiven Straßen von „RTL-Berlin“ gehen. Nachdem die Model-Ikone bereits in internationalen Serien-Hits und deutschen Produktionen wie „Die Bergretter“ zu sehen war, brodelt die Gerüchteküche: Wird Heidi Klum demnächst auch dem „GZSZ“-Kiez einen Besuch abstatten?

Heidi Klum: Von Hollywood zum Kolle-Kiez

Bereits im November 2023 begeisterte Klum das Publikum in der „Bergretter“-Folge „Bruderliebe“ und zeigte ihr großes Herz, indem sie ihre Gage für einen guten Zweck spendete. Ein Engagement, das ihr sichtlich Freude bereitete und die Frage aufwirft: Könnte der Kolle-Kiez ihre nächste Station sein? Dabei scheint der Gedanke nicht so weit hergeholt. Immerhin ist mit Pauline Afaja eine ehemalige Teilnehmerin von „Germany’s Next Topmodel“ in die Hauptbesetzung von „GZSZ“ aufgestiegen.

+++ Heidi Klum verrät offen: „Ich kann leider nicht mehr“ +++

Als Flo Kästner ist sie mittlerweile ein fester Bestandteil der Serie und eine Wiederbegegnung mit ihrer einstigen Mentorin auf dem Bildschirm könnte für Furore sorgen. Afaja selbst zeigt sich begeistert von der Idee, ihre Karriere vor der Kamera begann schließlich mit einem Gastauftritt bei „GNTM“. „Es wäre richtig lustig, so wieder mit Heidi Klum zusammenzukommen“, schwärmt sie im Gespräch mit RTLs Nachrichtenmagazin „Punkt 8“.

Die Fans sind gespannt, ob und wann es zu einer solchen Crossover-Episode kommen könnte. Heidi Klum, die für ihre Überraschungen bekannt ist, hält sich bislang bedeckt. „Vielleicht zum nächsten Jubiläum“, lautet die Devise im „Punk 8“-Beitrag. Abseits der Spekulationen um Klum steht für „GZSZ“ zunächst ein anderes Großereignis an: Die 8000. Folge mit Soap-Veteranin Ulrike Frank als Katrin Flemming.

Die Jubiläumsfolge läuft am Montagabend (15. April) um 19:40 Uhr auf RTL.