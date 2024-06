Heidi Klum: Wenige Stunden nach „GNTM“ gibt es endlich Antworten

Bereits seit dem Jahr 2006 führt Heidi Klum durch die Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel„, in der Nachwuchsmodels um den Einstieg in die Modelbranche kämpfen. Nachdem Lena Gercke die erste Staffel des Wettbewerbs gewonnen hat, versuchen es ihr Millionen von jungen Frauen gleichzutun.

Sobald die jährliche Staffel von „GNTM“ startet, ist der Donnerstag für die Fans der Serie fest für einen Topmodel-Abend auf der Couch eingeplant. Auch am vergangenen Donnerstag (6. Juli) wurde eine neue Folge der Model-Show ausgestrahlt. Nur wenige Stunden später gibt es nun endlich Antworten.

„GNTM“ kann erneut überzeugen

„GNTM“ hat sich über die Jahre zu einer wahren Kultsendung entwickelt. In verschiedenen deutschen Städten gibt es sogar Public-Viewing-Veranstaltungen, bei denen sich Fans gemeinsam die neueste Folge der Prosieben-Sendung anschauen. Auch in den sozialen Medien werden die Dramen der aktuellen Staffel ausführlich besprochen. Am Morgen nach der Ausstrahlung der neuesten Folge herrscht nun jedoch Gewissheit.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Für Prosieben und das gesamte „GNTM“-Team gibt es nämlich Grund zur Freude. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, ist die Modelshow quotentechnisch erneut der Spitzenreiter in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. 790.000 Menschen schalteten in dieser Zielgruppe am Donnerstag ein, was einen Marktanteil von stolzen 18,3 Prozent ergibt.

Beim Gesamtpublikum rückt „GNTM“ jedoch weiter nach hinten und muss dem ZDF-Format „Die Bergretter“ und der RTL-Serie „Bauer sucht Frau International“ weichen. In dieser Zielgruppe erreichte die Model-Show aber immerhin noch 1,55 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 7,6 Prozent entspricht.

Mit „GNTM“ erzielt Prosieben also weiterhin gute Quoten und auch die Fans der Show können die nächste Folge meist kaum erwarten.