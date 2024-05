Ex-„GZSZ“-Star: Angewohnheit wird ihr zum Verhängnis – „Ist Freunden peinlich“

Schauspielerin Janina Uhse war jahrelang das Gesicht im „GZSZ-Kolle-Kiez“, übernahm dort die Rolle der Jasmin Nowak im Vorabendprogramm. Nach dem Austritt aus der RTL-Sendung widmet sie sich seit März 2016 ihrem Projekt „Janina and Food“, bei dem sie jede Woche in Videos Rezepte auf diversen Social-Media-Plattformen vorstellt.

Nun ist Uhse zurück auf dem roten Teppich, um einen neuen Film vorzustellen. Dabei enthüllt sie eine peinliche Angewohnheit.

Ex-„GZSZ“-Schauspielerin gibt neue Details in Cannes preis

„GZSZ“ begleitete Janina Uhse fast zehn Jahre, bevor sie sich anderen Leidenschaften widmete. Als Schauspielerin darf sie natürlich nicht in Cannes fehlen – denn dort treffen sich zurzeit die Stars zu den Filmfestspielen. Bei der Premiere des Kinofilms „The Second Act“ stand Uhse auf dem roten Teppich, ihrer Food-Vorliebe ging sie am Magnum Beach nach.

+++GZSZ-Produktion reagiert auf Fan-Kritik – und kassiert Shitstorm+++

Im Interview mit „spot on news“ verrät die 34-Jährige, worauf sich Fans bei ihrem nächsten Kinofilm „Der Spitzname“ freuen können, aber auch, wie sie der Besuch im französischen Luxus-Urlaubsort zu neuen Kreationen inspiriert und welche Angewohnheit ihren Freunden so richtig auf die Nerven geht.

Ex-„GZSZ“-Star: Diese Macke ist Freunden unangenehm

Vor sechs Jahren betrat Janina Uhse zuletzt den roten Teppich in Cannes. Nun ist die deutsche Schauspielerin wieder vor Ort. Doch gar nicht so einfach, sich all seine Kollegen zu merken, oder? Denn im Interview verriet die Ex-„GZSZ“-Darstellerin eine mitunter unangenehme Marotte: „Meinen Freunden ist es immer peinlich, mit mir irgendwo hinzugehen, da ich selten Menschen wiedererkenne.“ In Südfrankreich fällt ihr diese Aufgabe jedoch deutlich leichter: „Aber in Cannes erkenne selbst ich haufenweise Leute, da es so hochkarätig besetzt ist.“

Neben Janina Uhse mischten sich auch andere deutsche Promis wie Heidi Klum, Matthias Schweighöfer oder Palina Rojinski unter die internationalen Stars.

Für Ex-„GZSZ“-Schauspielerin Janina Uhse stellte ihr Besuch auf den Filmfestspielen, trotz der Schwierigkeit Gesichter zuzuordnen, eine echte Bereicherung dar. „Ich genieße diesen besonderen Zauber während des Filmfestivals, der unvergleichlich und einzigartig ist, sehr. Es ist eine angenehme Aufregung in der Luft, die man fast greifen kann und es fühlt sich so unfassbar international und luxuriös an.“