„GZSZ“-Star Janina Uhse – es beschäftigt sie seit der Kindheit

Seit den frühen 90ern ist die Daily-Soap „GZSZ“ bereits fester Bestandteil des Vorabendprogramms bei RTL. Während sich seitdem einige Rollen über mehrere Jahre ziehen, entschied sich Schauspielerin Janina Uhse 2017 für einen Ausstieg aus dem Format. Fast zehn Jahre lang begeisterte sie in der Rolle der Jasmin Nowak und war eines der bekanntesten Gesichter im „GZSZ“-Kolle-Kiez.

Ihre Rolle in der RTL-Soap bleibt trotzdem unvergessen – genau wie ihr Ehrentag. Denn am 02. Oktober feiert der TV-Star seinen 35. Geburtstag. Dabei begleitet Uhse bereits von Kindheit an ein sehnlichster Wunsch.

„GZSZ“-Star: Es gibt Grund zum Feiern

Janina Uhse war als Schauspielerin aus dem „GZSZ“-Kosmos lange Zeit kaum wegzudenken. Fast ein ganzes Jahrzehnt verkörperte sie ihre Rolle in der RTL-Soap, bevor sie sich anderen Leidenschaften widmete. Der Wunsch, vor der Kamera zu stehen, begleitet die 35-Jährige bereits von frühen Kindheitstagen an.

Schon mit sieben Jahren war sie das erste Mal im Fernsehen zu sehen, spielte damals eine Brandstifterin in der Serie „Die Feuerengel.“ Noch im selben Jahr ergatterte sie eine weitere kleine Rolle in „Die Ärztin.“ Es folgten schnell weitere Aufträge, unter anderem in „Die Pfefferkörner“ oder im ZDF-Hit „Der Landarzt.“ Doch der große Durchbruch ließ noch auf sich warten.

„GZSZ“-Star: Der Weg nach ganz oben

Erst im Jahr 2008 ergatterte sie eine heiß begehrte Rolle im „GZSZ“-Kiez. Übrigens: Ursprünglich sprach Janina für die Figur der Lucy Köster vor, wurde dafür zunächst abgelehnt. Doch mit ihrem Ehrgeiz und Talent hinterließ Uhse einen bleibenden Eindruck. Später wurde ihr die Rolle der Jasmin Nowak auf den Leib geschrieben.

+++Raul Richter privat: Nach Seitensprung – läuten bei ihm jetzt die Hochzeitsglocken?!+++

So ganz hat sie trotz „GZSZ“-Ausstieg ihre Schauspielkarriere noch nicht an den Nagel gehangen. Mit ihren Rollen in „Berlin, Berlin – Der Film“ und „Betonrausch“ sicherte sie sich gleich zwei Netflix-Produktionen.

Seit ihrem „GZSZ“-Ausstieg widmet sich Janina Uhse außerdem ihrem Herzensprojekt „Janina and Food“, bei dem sie jede Woche in Videos Rezepte auf diversen Social-Media-Plattformen vorstellt.