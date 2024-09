Irre Wendung bei „GZSZ“! „Viele emotionale Überraschungen“

In den verwinkelten Gassen des „GZSZ“-Kiezes braut sich ein emotionales Unwetter zusammen, das die Bewohner auf Trab halten wird. Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro, hat eine Überraschung parat, die selbst die hartgesottensten Serienfans zum Staunen bringen wird! Er hat eine Tochter, von der er bislang nichts wusste.

Dabei scheint der Apfel nicht weit vom Stamm zu fallen. Denn auch Tochter Matilda ist eine taffe Anwältin. Wer Gerners Sprössling zukünftig spielt? Niemand Geringeres als Daily-Soap-Star Anna-Katharina Fecher (35). Dabei dürften aufmerksame RTL-Zuschauer bereits aus einem anderen Format kennen. Im Interview mit dem Sender spricht sie nun über ihre ersten Drehtage.

„GZSZ“-Neuzugang verrät erste Details

Fecher verrät, dass es vor allem einen großen Unterschied zwischen der privaten Anna-Katharina und der Rolle Matilda gibt: „Sie wirkt nicht so offen auf andere und ist eher skeptisch. Und ich glaube, ich wirke eher offen auf andere, muss aber sagen, dass ich auch teilweise skeptisch bin. Da könnten wir uns ein bisschen ähneln.“

+++ GZSZ-Star Anne Menden teilt Turtel-Videos mit neuem Mann – er ist kein Unbekannter +++

Auf die Frage, wo Matilda andocken wird, verrät die Schauspielerin so viel: „Matilda ist die Tochter von Jo Gerner, der sie nach Berlin gelockt hat, nachdem er erst jetzt von seinen Zwillingen erfahren hat. Sie nimmt einen spannenden Job in Berlin an, ohne zu wissen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist“, so Fecher und fügt hinzu: „Es gibt viele emotionale Überraschungen. Matilda ist bei ihrer Mutter aufgewachsen und kannte ihren Vater nicht. Ihre Mutter hat ihr nie etwas Gutes über ihn erzählt, der nichts von ihr ahnte.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worauf können sich die „GZSZ“-Fans jetzt freuen? Anna-Katharina Fecher: „Die Zuschauenden können sich auf eine spannende und emotionale Geschichte freuen. Matilda wird ihre Verletzungen in Taten umwandeln – ob positiv oder negativ, wird sich zeigen. Aber eins ist sicher: Matilda vertraut vorerst nur einer Person. Wer das sein wird? Einschalten!“

Was Soap-Fans sofort ins Auge gestochen sein dürfte: Anna-Katharina Fecher ist im RTL-Kosmos keine Unbekannte. Bereits 2014 spielte sie bei „Alles was zählt“ die Rolle der Melanie Wendt und war sogar schon zwei Mal in „GZSZ“ zu sehen – als Lydia im Jahr 2011 und als Julia 2018.