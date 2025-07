Bürgergeld-Empfänger machen Urlaub in Österreich – und wollen direkt wieder weg

Am Dienstagabend (15. Juli) zeigt RTL2 neue Folgen der Dokureihe „Hartz Rot Gold“. Mit dabei sind auch wieder die Punks aus Berlin, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Urlaub in der österreichischen Großstadt Graz machen. Doch die Bürgergeld-Empfänger fühlen sich alles andere als wohl.

Gemeinsam mit ihrem Kumpel namens „Opa“ wollen Lausi und Paddy so schnell es geht wieder zurück nach Deutschland. Doch erstmal müssen sich die Bürgergeld-Empfänger das Geld für die Bahntickets erschnorren – was schwieriger ist, als die drei gedacht haben.

Bürgergeld-Empfänger machen Urlaub

Eigentlich haben sich Paddy und Lausi auf eine Auszeit in Graz gefreut. Doch schon nach wenigen Tagen brechen sie ihre Zelte vor Ort wieder ab. Denn überraschenderweise wurden die beiden gemeinsam mit ihrem Kumpel „Opa“ von einem anderen Freund aus ihrer Bleibe geschmissen und mussten eine Nacht in einem Park verbringen.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfänger vor Gericht verurteilt – doch dann kommt alles anders +++

Und nicht nur der Krach mit dem Bekannten macht den Punkern zu schaffen. Auch die österreichischen Behörden haben der Gruppe Schwierigkeiten bereitet. „Es kam auch schon die Polizei. Wenn du hier draußen schläfst, gibt es Probleme. Die sehen das hier nicht gerne. (…) Außerdem ist hier alles so teuer. Neun Euro für eine Packung Tabak ist eine Frechheit“, erzählt Paddy. Also gibt es für die Bürgergeld-Empfänger nur eine Lösung.

Bürgergeld-Empfänger beenden ihren Trip

Die Reisegruppe beendet ihren Urlaub vorzeitig. „Hier fahre ich nie wieder hin“, resümiert der Punker. Ganz so leicht gestaltet sich die Abreise dann doch nicht. Schließlich haben die drei kein Geld für die Zugtickets zurück nach Berlin. Also gehen sie am Bahnhof von Graz schnorren und hoffen so genug für die Heimreise zusammenzukratzen.

+++ auch spannend für dich: Bürgergeld-Empfängerin will Luxus-Sofa für 2.000 Euro: „Möchte mal etwas, das keiner hat“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die einzelnen Episoden gibt es auch vorab im Stream auf RTL+.