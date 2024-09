GZSZ-Star Anne Menden teilt Turtel-Videos mit neuem Mann –  er ist kein Unbekannter

Jetzt machen sie es öffentlich! GZSZ-Star Anne Menden scheint derzeit mehr als happy zu sein. Die Schauspielerin macht gerade Urlaub am Strand – und sie ist nicht allein.

Der Mann, der mit der GZSZ-Darstellerin (sie spielt seit 2004 die Rolle der Emily Höfer), ein paar schöne Stunden am Meer verbringen darf, ist kein Unbekannter.

GZSZ-Star Anne Menden: Turtel-Urlaub mit neuem Mann

Auf Instagram postet Anne Menden ein Video von sich und einem Mann am Strand – die beiden wirken ausgelassen und haben sichtlich Spaß. Es ist kein Geringerer als „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer Gustav Masurek. Auch er teilt bei Instagram Bilder und Videos von sich und Anne, schreibt – genau wie seine Urlaubs-Begleitung – unter einem der Clips: „My peace and happiness.“

Beide posten jeweils unter das Video des anderen ein Herz-Emoji. Damit dürfte wohl klar sein, dass die beiden sich gesucht und gefunden haben. Vor allem Gustav hatte zuletzt kein Glück in der Liebe. Bei „Bachelor in Paradise“ verguckte er sich noch in Kandidatin Karina Wagner, musste um sie kämpfen. Danach waren die Zwei kurze Zeit ein Paar, bevor sie wieder getrennte Wege gingen.

GZSZ-Star Anne Menden: Kollegen reagieren öffentlich

Jetzt verbringt Gustav also mit GZSZ-Beauty Anne Menden ein paar paradiesische Stunden. Einige Promi-Kollegen scheinen schon länger etwas von der Bekanntschaft gewusst zu haben. So kommentiert GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff bei Instagram: „Man man man, wie viele Tage, Monate, Jahre musste ich ruhig sein…Es wurde ja mal Zeit.“

Und auch GZSZ-Star Nina Ensmann ist happy, dass das Geheimnis endlich raus ist: „Jetzt kann ich mich endlich nicht mehr aus Versehen verquatschen.“

Seit wann die beiden sich schon „näher“ kennen, können Fans nur erahnen. Einen öffentlichen Kuss haben sich die beiden übrigens noch nicht bei Instagram gegeben, doch das ist sicher nur noch eine Frage der Zeit…