GNTM-Zuschauer von Kandidatinnen entsetzt: „Gezeigt, wie Mädchen wirklich zueinander sind“

Die Fassade bröckelt. So sehr Heidi Klum auch versucht, das Image ihrer Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) zu retten, will es ihr einfach nicht gelingen. Auch im Jahr 2023 bekommt man das Gefühl, die Kandidatinnen würden nur vorgeführt (Mehr dazu hier).

In Folge 8 zeigt sich die ProSieben-Show wieder von ihrer hässlichsten Seite. Heidi Klum schickt nachträglich sechs neue Models ins Rennen, die sowohl das Nacktshooting als auch denselben Walk wie die bisherigen GNTM-Kandidatinnen absolvieren müssen. Für sie ist es jedoch ein Schlag ins Gesicht.

Heidi Klum schickt GNTM-Nachzügler ins Rennen

Zunächst geben die jungen Frauen vor, die Nachzügler unterstützen zu wollen. Allerdings nur so lange, bis sie Maike kennenlernen. Die Medizinstudentin ist die einzige Gleichaltrige, die neu dazustößt. Die restlichen fünf Models sind bereits über 40 Jahre alt und offenbar keine Konkurrenz für die GNTM-Teilnehmerinnen.

Während sich die älteren Damen für Heidi Klum nackt machen, werden sie von ihren jüngeren Mitstreiterinnen laut bejubelt. Als die 23-jährige Maike ans GNTM-Set kommt, ist es plötzlich mucksmäuschenstill. Spätestens jetzt wird den Nachwuchsmodels offenbar klar, dass dies keine Zeit ist, um sich auf ihrem bisherigen Fortschritt auszuruhen.

GNTM-Zuschauer fassungslos: „Die Stille bei Maike war laut“

Die GNTM-Zuschauer können bei diesen gehässigen Reaktionen nur den Kopf schütteln. „Bei Maike freuen sie sich nicht“, stellt einer von ihnen enttäuscht fest. Zahlreiche ähnliche Twitter-Kommentare folgen:

„Bei Maike waren die Mädels aber recht verhalten im Anfeuern!“

„Wie sie nach den ersten zwei Kandidatinnen schon die Ausdauer zum Jubeln verloren haben.“

„Hauptsache, bei Maike waren die alle still, aber bei den Älteren voll unterstützend?“

„Die Stille bei Maike war laut.“

Einige Zuschauer befürchten bereits, dass Maike es trotz ihrer freundlichen Art „nicht so leicht“ in der GNTM-Villa haben wird. „Auf Maike werden sie eifersüchtig sein“, heißt es von einem weiteren Fan.

Das missgünstige Verhalten der Kandidatinnen sei ein Armutszeugnis, findet das Publikum. „Hat einfach so perfekt gezeigt, wie Mädchen wirklich zueinander sind“, ärgert sich eine GNTM-Zuschauerin. Und eine andere stellt fest: „‚Girls support girls‘ hört halt auf, wenn es eine Gleichaltrige ist, die man als Konkurrenz ansieht.“