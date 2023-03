GNTM: Instagram-Aktion sorgt für Zuschauer-Wut – „Ihr hattet auch mal mehr Klasse“

Diese Bilder sind in aller Munde. Wie jedes Jahr haben sich die Kandidatinnen bei GNTM auch 2023 bis auf den Slip nackt ausziehen müssen. Während es sich in den vorherigen Staffeln dabei meist um ästhetische Motive gehandelt hat, ist das diesjährige Nacktshooting mit dem Sedcard-Shooting verbunden worden.

Wie nach jedem erfolgreichen Shooting teilt die GNTM-Produktion die Aufnahmen der Teilnehmerinnen auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Bei den ProSieben-Zuschauern kommen die offenherzigen Fotos allerdings gar nicht gut an.

Modelagentur verurteilt GNTM-Nacktshooting aufs Schärfste

Die Fotos für die Sedcard sind bekanntlich das Erste, was Auftraggeber von einem Model sehen. Bei den Bewerbungsfotos kommt es in der Regel darauf an, dass das Model so natürlich wie möglich abgelichtet wird. Das heißt: in einem schlichten Outfit und ohne extravagantes Make-up. Bei GNTM müssen die Kandidatinnen jedoch splitterfasernackt posieren.

Ein absolutes No-Go für jeden Profi. „Castings, bei denen Models ‚oben ohne‘ gecastet werden, gibt es nicht und würden wir als Agentur auch nicht genehmigen“, erklärt der Geschäftsführer der Agentur MGM Models gegenüber „Tv Digital“. Werden die GNTM-Darstellerinnen also nur vorgeführt? Bei Instagram teilt die Produktion sogar einzelne Fotos der jungen Frauen, wie sie ihre nackten Brüste in den Händen halten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

GNTM-Zuschauer schütteln den Kopf: „Sehr sexistisch“

Während man sich damit offensichtlich eine hohe Reichweite und unzählige Likes erhofft, hagelt es bitterböse Kritik für die Aktion bei Instagram. Unter einem solchen Foto von GNTM-Kandidatin Ida heißt es beispielsweise: „Aktbild als Sedcard? Überzeugt mich nicht so.“ Ein anderer Nutzer behauptet, dass Aufnahmen wie diese nur etwas für das Männermagazin „Playboy“ seien. „Was genau wird mit diesen Bewerbungsfotos erzielt? Hat einen sehr sexistisch angehauchten Touch“, kritisiert eine andere Frau. Und: „Ihr hattet auch mal mehr Klasse.“

Die Fans der Castingshow wirken sichtlich entsetzt. „Keine Ahnung, was in dieser Staffel los ist“, kommentiert eine Zuschauerin unter das Bild von Ida. Eine weitere fügt hinzu: „Eher für die Mappe als Sedcard. Da sollte sie schon noch bekleidet sein. Ich drucke mir ja auch keine Visitenkarten mit halbnackten Fotos aus und werfe es in die Runde.“ Immer wieder heißt es, dass Ida zwar eine hübsche Frau sei, doch: „Heidi Klum fällt nichts mehr ein und lässt die Models billig auftreten.“

Weitere News:

Ob sich die Kandidatinnen mit den Nacktfotos auf der ersten Seite ihrer Sedcard wohlfühlen? Die GNTM-Zuschauerinnen bezweifeln es stark. „Weiß ja nicht, ob ich es so cool fände, wenn Kunden gleich wissen, wie meine Brüste aussehen“, wirft eine von ihnen ein. Eine andere fragt sich: „Was sollen da für seriöse Jobs kommen?“