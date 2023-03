GNTM: Mega-Ehre! SIE ist jetzt schon die Favoritin von Juror Yannik Zamboni

2022 sorgte er noch in der Amazon Prime-Serie „Making the Cut“ für Aufsehen, 2023 sind es die Kandidatinnen von GNTM, die die ausgefallenen Kreationen von Yannik Zamboni auf dem Laufsteg präsentieren.

In der Folge von Donnerstag (9. März) war der Designer auch gleich mal als Gast-Juror in dem Prosieben-Format zu sehen. An der Seite von Modelmama Heidi Klum gab er den Mädchen vor dem großen Entscheidungswalk nochmal Laufsteg-Training. Eine Kandidatin hat ihm dabei anscheinend besonders gut gefallen. Im Interview mit dieser Redaktion erzählt er jetzt, welches Mädchen er sich auch in einer seiner eigenen Shows vorstellen könnte.

GNTM-Juror Yannik Zamboni erklärt seine Mode

Gewöhnlich geht anders, die Outfits, die die Kandidatinnen bei GNTM präsentieren sollten, sind von einem bequemen Alltagsoutfit weit entfernt. Wilde Muster, skurrile Schnitte und Kleidungsstücke, bei denen der Po hinten gewollt frei bleibt – bei den Zuschauern auf Twitter sorgten die ausgefallenen Designs von Yannik Zamboni für jede Menge Gesprächsstoff.

Dass diese Reaktion durchaus erwünscht ist, wird schnell klar, wenn man den Designer selbst zu Wort kommen lässt.

Die Designs von Yannik Zamboni sorgten bei den GNTM-Zuschauern für jede Menge Gesprächsstoff. Foto: ProSieben/Richard Hübner

„Ich kann’s schon verstehen. Als Modedesigner sehe ich mich als Künstler und ich entwerfe gewisse Dinge auch nur für gewisse Situationen, wie für einen Clubbesuch, für die Bühne, oder einen roten Teppich. Meine zweite Marke hat auch Hoodies und Co., die man auch wirklich jeden Tag anziehen kann und die auch für diesen Bereich designet wurden und nicht für ein größeres Spektakel.“

GNTM-Juror Yannik Zamboni sieht SIE als Model in seiner Show

Um die Mode perfekt in Szene zu setzen, braucht es auch den richtigen Gang. Auf die Bitte der Kandidatinnen hin, eben diesen vorzumachen, stand Zamboni plötzlich selbst auf dem Laufsteg. Und das alles andere als vorbereitet, wie er im Nachgang verrät. „Ich war schon ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir: Jetzt kann ich nichts falsch machen, sonst haben sie das Gefühl, sie haben es falsch beigebracht bekommen. Aber es war gut und sie waren auch sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, sie konnten sich auch das eine oder andere davon abschauen.“

Trotz Probelauf vom Designer hatten einige Mädchen echte Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Geht es nach Yannik Zamboni war Mirella allerdings keine von ihnen. In ihr sieht er echtes Potenzial und könnte sich sogar vorstellen, sie für eine seiner Modeschauen zu buchen.

GNTM-Model Mirella hat bei Designer und Gast-Juror Yannik Zamboni Eindruck hinterlassen. Foto: ProSieben/Richard Hübner

„Ich glaube die eine, oder andere könnte sich wirklich sehr interessant entwickeln. Ich fand Mirella spannend, auch als Charakter. Ein bisschen Mauerblümchen, aber wenn sie abliefern sollte, hat sie es sofort umgesetzt.“ Dass sie dafür GNTM gewinnen muss, schließt Zamboni aus.

Prosieben zeigt GNTM donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online im Livestream bei Joyn.