Heidi Klum: Schwerer Schicksalsschlag sorgt für Wirbel – „Ist da vielleicht ein Irrer draußen?“

Wenn Heidi Klum nicht gerade für ProSieben „Germany’s Nex Topmodel“ dreht, lebt das Model mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, ihren vier Kindern und ihren Hunden ein beschauliches Leben im kalifornischen Bel Air in den USA.

Doch die Patchwork-Familie musste nun einen harten Schicksalsschlag verkraften: Ihre drei Haustiere starben innerhalb von kurzer Zeit! Bill Kaulitz, der Schwager von Heidi Klum, äußert deshalb einen schwerwiegenden Verdacht.

Heidi Klum: Trauer um Vierbeiner!

Erst Anfang Februar 2023 machte Heidi Klum den Verlust des Vierbeiners Capper öffentlich, verabschiedete sich auf Instagram mit einem Video von ihm. Das Tier war 15 Jahre lang ein treuer Begleiter von Tom und Bill Kaulitz, verbrachte dadurch auch viel Zeit mit der Modelmama. Doch der Abschied von Capper sollte nicht der Einzige bleiben – zwei Wochen später starben auch die anderen beiden Hunde aus dem Klum-Kaulitz-Haushalt.

In der neuen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ sprechen die „Tokio Hotel“-Frontmänner über den Verlust und darüber noch immer nicht begreifen zu können, „dass wir unsere Hunde, und zwar das komplette Rudel, unsere allerliebsten, süßen, kleinen Babys innerhalb von zwei Wochen alle verloren haben“.

Bills Bulldogge Stich war einem Sonntag plötzlich kollabiert und umgefallen, berichtet der 33-Jährige: „Ich war im Schock.“ Der vierjährige Hund hatte bis dato nie gesundheitliche Probleme gehabt, „ich habe niemals überhaupt nur den Gedanken daran verschwendet, dass er irgendwas haben könnte. Er war nie krank, musste nie zum Arzt.“

Heidi Klum: Wurden ihre Hunde umgebracht?

Ähnlich verhält es sich mit Anton, dem nicht mal vier Jahre alten irischen Wolfshund von Heidi Klum und Ehemann Tom. Als Bill mit Stich auf dem Weg in die Tierklinik war, machte sich auch das Ehepaar auf dem Weg in die Notaufnahme, weil es Anton ebenfalls schlecht ging. Am Ende verloren beide Hunde den Kampf und starben.

Die „Tokio Hotel“-Brüder wollen nicht an einen Zufall glauben, befürchten, die Vierbeiner sollen vergiftet worden sein, wie Bill im Podcast offenbart. „Ein Freund von mir hat gesagt, dass es so traurig ist, dass ihr darüber nachdenken müsst, dass es jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt. Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund“.

Eine Autopsie soll deshalb klären, warum Heidi Klum und ihre Familie nun ohne die drei Vierbeiner auskommen müssen – auch wenn sie das nicht zurückbringt.