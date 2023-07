Glückliche Gesichter bei Giovanni Zarrellas Fans in Regensburg: Der italienische Sänger machte im Rahmen seiner Sommertour in der bayerischen Stadt Halt und bot eine stimmungsgeladene Show für Jung und Alt.

Doch plötzlich wurde es emotional! Nur wenige Tage vor dem Beginn des Berliner CSD-Wochenendes hält Zarrella eine riesige Pride-Flagge in den Händen. Es folgt ein politisches Statement inmitten von Schlagersongs und Lichteffekten.

Giovanni Zarrella auf der Bühne, plötzlich wurde es still

Selbst die Band hält inne, als der 45-Jährige appelliert: „Die Liebe sollte ohne Ketten sein, sie sollte frei sein. Man sollte lieben können, wie man möchte. Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt.“ Mit diesem bedeutungsvollen Statement hatte wohl niemand gerechnet! Unter Zarrellas neuestem Instagram-Reel findet sich Zuspruch in Form von Regenbogenflaggen – die Botschaft für eine queer-freundliche Welt scheint angekommen zu sein!

Musikalisch positionierte sich Zarrella bereits im Jahr 2020. Auf der Gold-Edition seines Albums „La vita è bella“ covert er Kerstin Otts Schlagerhit „Regenbogenfarben“ – und zwar auf Italienisch! Otts Hit gilt als Hymne der LGBTQ-Bewegung. Bei der „Giovanni Zarrella Show“ standen die beiden Sänger dann gemeinsam auf der Bühne und begeisterten die Zuschauer mit einem deutsch-italienischen Duett des Songs.

Bis Mitte August ist Zarrella noch in Deutschland unterwegs und beendet seine Tour am 11.08. in der Arena der Gärten der Welt in Berlin. Den einen 0der anderen Gänsehautmoment hält er für seine Fans sicherlich bereit. Wenn du es bis dahin nicht mehr aushalten kannst: Am Samstag zeigt das ZDF die Giovanni Zarrella Show aus der Dortmunder Westfalenhalle. Wer bei dem italienischen Schlagerstar zu Gast ist, liest du hier.