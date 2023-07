Wow, für die neue Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ hat sich das ZDF aber mal nicht lumpen lassen. So viele Stars in einer Show kennt man normalerweise nur von „Wetten, dass..?“.

Ja, es ist eine beeindruckende Gästeliste, die die Fans, die am 22. Juli 2023 in der Dortmunder Westfalenhalle erwartet. Kein Wunder, schließlich wird es die „bislang größte Schlagerparty“ der „Giovanni Zarrella Show“, wie das ZDF auch vollmundig ankündigt. Und der Sender nimmt den Mund – um im Bild zu bleiben – nicht zu voll.

Giovanni Zarrella mit beeindruckender Gästeliste

Ella Endlich feiert beispielsweise ihren Premierenbesuch in der „Giovanni Zarrella Show“. Ebenfalls dabei: Anna-Carina Woitschack. Und damit nicht genug. Auf der Bühne stehen werden auch: Maite Kelly, Semino Rossi, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P und Heinz Rudolf Kunze.

Dazu unterbricht Schlagerstar Kerstin Ott ihre TV-Pause. Mickie Krause wird zusammen mit Anna-Maria Zimmermann seinen Song „Schatzi, schenk mir ein Foto“ neu vertonen, und Schlagerlegende Michael Holm („Mendocino“, „Tränen lügen nicht“) schaut kurz vor seinem 80. Geburtstag bei Giovanni Zarrella vorbei.

Gleich zwei Weltstars in Dortmund dabei

Doch auch die Anhänger internationaler Superstars kommen am 22. Juli in Dortmund nicht zu kurz. „Simply Red“ sind da (hoffentlich singen sie ihren Megahit „If you don’t know me by now“) und auch US-Megastar Michael Bolton meldet sich nach 14 Jahren mit neuer Musik zurück. Außer der Single „Beautiful World” singt er mit Giovanni Zarrella seinen Welterfolg „How Am I Supposed To Live Without You“.

Natürlich darf auch etwas italienisches Flair nicht fehlen, wenn Giovanni Zarrella zur Samstagabend-Party lädt. Der Gastgeber freut sich auf seinen Auftritt mit der italienischen Kultband Ricchi e Poveri. Deren Orhwurm „Sara perche ti amo“ aus dem Jahr 1981 erlebt derzeit einen Höhenflug als Hymne in Fußballstadien und als Clip in den sozialen Medien.