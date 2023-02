ZDF-Star ganz verändert: So hat man Giovanni Zarrella noch nie gesehen

Der Countdown läuft. Am Samstag (25. Februar) steht Giovanni Zarrella wieder als Moderator für seine eigenes ZDF-Format vor der Kamera. Für die erste Show in 2023 hat der Italiener ganz besondere Gäste eingeladen und neben diversen Premieren auch ein großes Comeback in Planung.

Vanessa Mai und ihre Band „Wolkenfrei“ feiert bei „Die Giovanni Zarrella Show“ ihre Rückkehr. (Hier mehr dazu) Und auch der britische Superstar Adam Lambert lässt es sich nicht nehmen, in der ZDF-Show aufzutreten. Bevor Zarrella aber durchs Programm führt, feiert er erstmal ausgelassen Karneval und zeigt sich von einer Seite, die seine Fans so noch nie von ihm gesehen haben dürften.

ZDF-Moderator Giovanni Zarrella zeigt sich kostümiert

Eine Woche vor seinem großen Live-Auftritt unterzieht sich Giovanni Zarrella einer Typveränderung der besonderen Art. Mit Vokuhila-Frise, enger Jeans, Lackschuhen, großer Sonnenbrille und speckiger Lederjacke präsentiert er sich in seiner Instagram-Story am Sonntag (19. Februar) seinen Fans.

Mit dem, auf der Bühne sonst so schick gekleideten Moderator hat dieser Look nur wenig zu tun. Aber damit nicht genug. Zur Kostüm-Vollendung spricht Zarrella mit kölschem Dialekt. Der Name seines Alter Ego ist Hugo.

++ ZDF nimmt wichtige Änderung vor: Zuschauer werden es direkt sehen ++

ZDF-Star Giovanni Zarrella sieht Dieter Bohlen zum Verwechseln ähnlich

Giovanni Zarrella ist sichtlich zufrieden mit seiner Typveränderung und geht in seiner Rolle als „kölsche Jung‘ Hugo“ voll auf. Mit Badelatschen an den Füßen und seinen Kindern und Ehefrau Jana Ina im Gepäck geht’s für den Entertainer zum Karnevalszug. Zarrella bemüht sich engagiert um Kamelle und das ganz ohne aus seiner Rolle zu fallen.

Mehr News:

Dass er wie ein „Hugo“ aussehen soll, können seine Fans allerdings nicht bestätigen. Sie sehen in dem Moderator eine Auswahl unterschiedlicher Show-Kollegen. Bill Kaulitz, Robert Geiss, oder Dieter Bohlen zu seiner „Modern Talking“-Zeit – sie alle haben dank meisterhafter Kostümierung große Ähnlichkeiten mit Giovanni Zarrella.

Seinen Videos nach zu urteilen hat sich die Maskerade am Ende auf jeden Fall gelohnt. Denn Familie Zarrella kann mit prall gefüllten Tüten den Heimweg antreten.