Vanessa Mai feiert „Wolkenfrei“-Comeback – doch es gibt auch Grund zur Trauer

Vor ihrem Durchbruch als Solo-Künstlerin war Vanessa Mai als Frontfrau der Schlager-Band „Wolkenfrei“ bekannt. Doch schon nach dem Debütalbum der Gruppe, das im Jahr 2014 erschienen ist, steigen die Musiker Marc Fischer und Stefan Kinski plötzlich aus.

Zu Beginn des Jahres 2016 distanziert sich Vanessa Mai endgültig von „Wolkenfrei“ und tritt fortan nur noch unter ihrem Künstlernamen auf. Völlig überraschend kündigt die Sängerin nun sechs Jahre später das Comeback ihrer ehemaligen Band an.

Vanessa Mai kündigt „Wolkenfrei“-Album für das Jahr 2023 an

Lange ist den Fans von Vanessa Mai unklar, wie die Sängerin zu ihrem früheren Projekt „Wolkenfrei“ steht. Ihr Ende hat die Band schließlich „sehr leise und unauffällig“ gefunden, wie die 30-Jährige in ihrer Autobiografie „I Do It Mai Way“ schreibt. Von dem Pop-Schlager, den die Gruppe so beliebt gemacht hat, scheint sich Vanessa jedenfalls ziemlich schnell zu distanzieren. Stattdessen setzt die Musikerin auf Einflüsse aus anderen Genres wie Hip Hop und Rn’B.

Umso überraschender erscheint da ihre aktuelle Entscheidung, „Wolkenfrei“ noch einmal aufleben zu lassen. Seit sechs Monaten verlinkt sie in ihren Instagram-Stories immer wieder auf den Account der Band. In der „Giovanni Zarrella Show“ macht es die Sängerin dann offiziell: „Nächstes Jahr – genau vor zehn Jahren hat mein Weg begonnen mit ‚Wolkenfrei‘. Und anlässlich dieses Zehnjährigen wird es tatsächlich im nächsten Jahr nochmal ein letztes ‚Wolkenfrei‘-Album geben.“

Vanessa Mai schließt mit „Wolkenfrei“ ab: „Bin immer eine Einzelkämpferin gewesen“

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Zwar scheint die Euphorie der Fans zunächst riesig darüber, Vanessa Mai noch einmal als „Wolkenfrei“-Sängerin zu hören, jedoch zieht die Musikerin damit auch einen klaren Schlussstrich. Nach dem nächsten Album ist Schluss mit „Wolkenfrei“. Für immer.

Dass Vanessa keine Zukunft mehr in der Gruppe sieht, wird vor allem in ihrer Autobiografie deutlich. So richtig scheint ihr das Projekt nie zugesagt zu haben. Denn: Vanessa Mai ist eine Individualistin. „Ich bin immer eine Einzelkämpferin gewesen. Ich hätte auch nie in einer Girlband funktionieren können. […] Tief in meinem Kern wollte ich eigentlich immer alleine auf der Bühne stehen“, erklärt sie.

In „I Do It Mai Way“ offenbart Vanessa Mai zudem, dass sie noch während ihrer Zeit bei „Wolkenfrei“ bereits an ihrer Solokarriere gearbeitet hat. „Um meinen Traum

leben zu können, musste ich ihnen ihren ’nehmen‘. Es hat sich mies angefühlt, aber ich wusste, dass ich diesen Schritt gehen muss. Für mich“, schreibt sie über die Entscheidung, aus der Band ein Solo-Projekt zu machen.