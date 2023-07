ZDF gibt Urlaubs-Tipps – plötzlich geht es ums Ahrtal

Sommer, Sonne, Strandurlaub – für viele bedeutet Urlaub vermutlich vor allem eins: Hauptsache weit weg von Zuhause. Mit dem Flieger nach Mallorca oder dem Auto nach Italien, gerade nach den Jahren des Verzichts durch die Corona-Pandemie dürfte die Begeisterung für Auslandsurlaub gestiegen sein. Dass es aber auch in der Heimat schön sein kann und wie umweltbewusster gereist werden kann, will jetzt das ZDF zeigen.

Mit Doku-Formaten von „WISO“ und „planet e.“, die ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Klimapositivität steht. Bedeutet: Statt mit dem Flugzeug in ferne Länder, soll beispielsweise mit der Bahn zum Biohof in Deutschland gereist werden. Damit wollen die Filmschaffenden vom ZDF eigentlich nur eins, Alternativen aufzeigen zum Reisen in Zeiten des Klimawandels.

ZDF zeigt Dokus zum klimafreundlichen Reisen

„Reisen ohne Fußabdruck – Wie nachhaltig kann Urlaub sein?“, heißt der Film von Julia Jansco und Jennifer Lindemann. In der Dokumentation gehen sie besagter Frage auf den Grund und zwar mit verschiedenen Reisenden, die sich jeweils für ein Urlaubsmodell der Zukunft entschieden haben.

„Wie ein nachhaltiger Urlaub mit geringem CO2-Fußabdruck gelingt, zeigt ‚WISO‘ anhand einer Familie, die sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zu ihrem Ferienort in die Rhön begeben, und an zwei Reisenden, die bisher das Abenteuer in der Ferne suchten und nun das Mikroabenteuer vor der Haustür ausprobieren“, kündigt das ZDF an.

Tourismus und Klimawandel – ZDF klärt auf

Und auch „planet e.“ hat sich mit dem Thema beschäftigt. Unter dem Namen „Reiselust – Klimafrust“ widmet sich der Film von Andrea Schäfer aber einem anderen Aspekt und zwar dem ambivalenten Verhältnis zwischen Tourismus und Klimawandel.

Die Doku „zeigt drei Tourismusregionen auf der Suche nach Lösungen – das Ahrtal, Mallorca und die bei Abenteuerreisenden immer beliebter werdende Insel Grönland. Welche Herausforderungen ergeben sich an diesen drei sehr unterschiedlichen Reisezielen, wenn Nachhaltigkeit im Tourismus umgesetzt werden soll.“

Ausgestrahlt wird der „planet e.“-Film am Sonntag (16. Juli) um 15.45 Uhr im ZDF. Am Montag (24. Juli) folgt dann die „WISO“-Dokumentation um 19.25 Uhr im TV. Beide Formate sind auch in der Mediathek abrufbar.